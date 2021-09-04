旅游与酒店中报盘点：疫情重创却不减投资锦江酒店中报众信旅游酒店华天酒店旅游_手机网易网

“受疫情影响，海外的度假村一直关到6月份，业绩肯定是受了比较大影响。”9月2日，复星旅文董事长钱建农向21世纪经济报道记者坦承，今年上半年复星旅文亏损逾20亿元，其中相当比例的亏损源自海外市场，但钱建农认为，7月份以来，欧美市场强劲复苏，以及中国市场进入 旅游 旺季，他相信今年下半年市场和业绩均有大幅好转。 基于对未来中高端度假市场的信心，复星旅文在华加速扩张。执行总裁兼联席首席财务官、Club Med中国业务首席执行官徐秉瑸9月2日透露，Club Med有9个全新度假村项目在建中，未来两三年后投入运营。今年秋天和冬天，丽江和长白山两个度假村将率先面市。 如复星旅文一样，整个文旅行业在困境中仍旧不减投资和布局。21世纪经济报道记者盘点近日旅游、 酒店 板块企业交出的年中业绩发现，文旅行业整体发展态势良好，疫情打不败回暖热情，希望也在风雨后。 旅游板块：国内游向好 跨境游仍需等待 8月30日晚，张家界、岭南控股发布半年报。这两家企业的主营业务刚好是被德尔塔病毒侵袭最严重的张家界、广州，因此两家公司上半年的业绩不甚理想，均告亏损，好消息是亏损均有收窄。 据财报显示，张家界今年上半年实现营业…