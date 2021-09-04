地方新闻精选｜黑龙江七台河交通事故致15死1伤 南京明确开学返校时间旅行社南京市七台河市_新浪科技_新浪网

原标题：地方新闻精选｜黑龙江七台河交通事故致15死1伤 南京明确开学返校时间 图片来源：视觉中国。图文无关。 【黑龙江】七台河挂车与四轮拖拉机相撞，15死1伤 据“七台河发布”微信公众号通报，记者从勃利县公安局获悉，2021年9月4日4时许，在G229国道勃利县大四站镇双兴岭路段，一重型半挂牵引车牵引一挂车与一台四轮拖拉机相撞，造成15人死亡，1人受伤，事故原因正在进一步调查核实中。 目前，伤员救治、事故调查和善后等工作正在全力进行中。 【江苏】南京明确开学返校时间 据澎湃新闻消息，根据江苏省疫情防控工作领导小组学校防控组要求，南京全域转为低风险后满21天可以组织学生开学返校。经南京市疫情防控指挥部同意，2021年秋季学期分批次开学返校安排如下。 9月9日（星期四），全市中学（含中等职业学校）学生开学返校。 9月13日（星期一），全市小学、幼儿园、特殊教育学校学生开学返校。 技工学校学生开学返校，由市人社局布置； 在宁高校开学安排，按照省疫情防控工作领导小组学校防控组和市疫情防控指挥部有关要求执行。 【重庆】启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应 重庆市应急局9月3日发布消息，由于此轮降雨与前期…