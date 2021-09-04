每经15点微信拟推出聊天记录付费云存储服务；三部门：用人单位涉嫌就业性别歧视将被约谈；湖北恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务_凤凰网

每经编辑：张杨运 1丨微信拟推出聊天记录付费云存储服务 每经AI快讯，腾讯拟推出个人微信云存储付费服务，意味着微信聊天记录可以实现云端备份和恢复。据悉，该业务可能采用按年付费的模式，苹果用户或在180元/年左右，安卓用户或在130元/年左右。但该费用具体可以存储多大容量的数据尚未得到确定。知情人士表示，当前该项目仍在最后推动中，具体细节未最终敲定。截至发稿前，腾讯未给出明确回应。（中国日报网） 2丨整点投资 | 天风证券：欧美两国经济继续强劲复苏 每经AI快讯，天风证券指出，欧美两国经济继续强劲复苏。根据美国公布的最新数据显示，7月制造业PMI为59.5，其中生产PMI指数为58.4，新订单PMI指数为64.9，虽然环比6月份有所回落，但依然处在本轮扩张周期的较高水平。欧洲方面，8月PMI制造业指数为61.5，连续14个月位于荣枯线上方，显示出欧洲经济持续复苏的韧性很强。同时拜登的新一轮财政刺激政策有望实施，经济复苏可能超出市场预期。 3丨三部门：用人单位涉嫌就业性别歧视将被约谈 据中华全国妇女联合会官方微信消息，近日，全国妇联、教育部、人力资源和社会保障部联合印发《关于做好女性高校毕…