旅行 篇二百零六：这个夏天，要和我一起逃离城市，去威海吹吹海风吗？_国内旅游_什么值得买

旅行 篇二百零六：这个夏天，要和我一起逃离城市，去威海吹吹海风吗？ 2021-09-04 14:45:12 0点赞 1收藏 0评论 城市的喧嚣充满了我们的生活，无人问津的港口总是开满了鲜花。威海——一个有着数不尽的海岛，有着温柔懒懒的海风，连细枝末节当中都是浪漫的地方。海鸥、海岛、沙滩 无一不在诉说着这里的魅力，你可以骑上一辆电瓶车，在海岛上自由环绕，海风会毫无保留的告诉你这里的美好。所以，这个夏天，要和我一起逃离城市吗？ ﻿ 火炬八街——假装在小镰仓 路的尽头是海，道路两旁是日系风格的建筑，被称为“威海小镰仓”的火炬八街，是岛上的一段下坡路，疫情期间，去不了国外，就来这儿吧。火炬八街位于砣矶岛，日出和日落时分，阳光懒懒的洒在路面，映衬着道路两侧的房子都犹如漫画中一般，随手一拍就是宫崎骏镜头中的夏天模样。像是重回童年一般，在火炬八街和朋友一起散步谈笑、拍照打卡的时候，in姐仿佛置身于漫画里，再次抬头，眼前的海能够治愈整个夏天。 ﻿ ☆Tips：这里游客比较多，建议错峰来打卡，早上和晚上的光线是最容易出片的，特别好看！附近的烧烤也特别好吃！ ※门票：免费 骑行最美环海路 “想见你只想见你…