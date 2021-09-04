“一带一路”结硕果：中国酒店开发技术与管理服务出口实现突破

北京2021年9月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在2021年中国国际服务贸易交易会“一带一路”服务贸易合作论坛上，中国领先的全服务酒店集团“明宇商旅”与乌兹别克斯坦国家重点工程“撒马尔罕游客中心”签署正式合同，明宇商旅将向撒马尔罕游客中心中的一家国际五星级标准的丝路明宇豪雅酒店，及一家国际四星级标准的兀鲁伯之星明宇丽雅酒店，提供全面的开发技术及管理服务。原外经贸部副部长龙永图、全国社保基金理事会原副理事长王忠民、乌兹别克斯坦共和国投资与对外贸易部驻华代表处主任伊斯穆哈美多夫·佐黑德先生、中国服务贸易协会会长周成虎院士、中国服贸贸易协会副会长兼秘书长仲泽宇先生共同见证了签约，撒马尔罕市市长博布尔米尔佐·奥布拉库洛夫专程视频致辞祝贺，明宇商旅董事长张建明先生与撒马尔罕游客中心全权业主代表贝佐德·阿利舍罗维奇.祖法罗夫先生代表各自企业进行了签约。

在参加中国国际服务贸易交易会期间，明宇商旅董事长张建明先生及副总裁张磊先生及彭晓艳女士，还赴乌兹别克斯坦共和国驻华大使馆拜访了乌兹别克斯坦驻华大使巴赫季约尔·赛义多夫先生。巴赫季约尔·赛义多夫大使先生就撒马尔罕游客中心与明宇商旅达成合作表示了祝贺，并就双方合作的具体事宜做出了有关安排与建议。巴赫季约尔·赛义多夫大使先生还就通过企业桥梁，更好的发展中乌经贸合作及建立中乌地方友好关系作了有关介绍。张建明董事长表达了在乌兹别克斯坦及一带一路沿线国家长期发展业务的计划，并就乌兹别克斯坦政府的支持表示了感谢。

明宇商旅和撒马尔罕游客中心技术与服务合同的成功签署是在一带一路倡议下，中国服务贸易快速发展的成果。过去，中国旅游企业在境外发展酒店产业均采取投资、收购等方式。而在国内，中国旅游企业所投建的高端酒店多倾向进口欧美企业的相关技术及管理服务。在改革开放四十多年的历程中，中国酒店企业已有了质的成长与蜕变 — 既有能力管理好在国内的高端酒店，也有能力将其技术与服务输出到国外。作为中国酒店业真正的民营民族企业，明宇商旅此次与乌方企业的合作，真正实现了中国高端酒店群开发技术与管理服务出口零的突破，以此为契机，相信会有更多中国民族酒店企业迈入酒店技术与服务的国际市场。

撒马尔罕古城是世界文化遗产，撒马尔罕被誉为丝路明珠。坐落在撒马尔罕东部的游客中心是一个大型旅游与商业综合体，由大型人工景观、会议中心、八家高级酒店、购物村、文艺演出场地等设施共同构成，这一项目将为上海合作组织2022年的相关活动及中乌建交30周年的相关活动提供服务。明宇豪雅酒店及度假村是明宇商旅旗下标志性的豪华酒店品牌，秉承“隽豪缘起东方，俊雅礼遇世界”的品牌理念和 “生机、包容、崇礼、重道”的品牌精神，已落户吉林、江苏、四川、福建、新疆等省（自治区）。明宇丽雅是明宇商旅旗下高端生活方式酒店品牌，以“丽雅热爱你！”的好客宣言，在北京、四川、江苏、广东等地开设、筹备了二十余家酒店。

明宇商旅在2018年成为首个获得美国高端豪华酒店品牌第三方管理权的中国民族企业；凭借领先业界的资产价值创造能力，明宇商旅2020年又成为首个获得外资委托经营其在华大规模酒店资产（超万间客房规模）的中国民族企业。未来，明宇商旅将坚定民族企业定位，伴随着一带一路倡议的东风，将东方情怀、中国风格的酒店带至全球更多国家，为全球酒店投资商及全球消费者提供优质服务。

明宇商旅撒马尔罕酒店群于服贸会签署正式技术及管理服务合同 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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