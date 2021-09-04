2021年服贸会 中国的上海、北京旅游数据表现大幅领先其他国家城市 旅游业城市旅游北京旅游旅游_手机网易网

精彩弹幕，尽在客户端  央视网消息：“2021世界旅游城市联合会北京香山旅游峰会暨2021世界旅游合作与发展大会”昨天（9月3日）开幕。在大会上，世界旅游城市联合会还发布了《世界旅游城市发展报告2020》和《世界旅游城市未来发展议程（2021-2030）》两个最新研究成果。《世界旅游城市发展报告2020》全面介绍和总结了世界主要旅游城市2020年的发展状况，并提出了未来世界旅游城市的发展目标和行动计划，而制定《世界旅游城市未来发展议程（2021-2030）》，以期推动和指导世界旅游城市实现可持续发展。 报告指出，2020年世界旅游城市旅游发展水平大幅下滑，但区域发展降幅差距不大，而单体发展存在功能落差。同时，该部分数据化呈现展示了十个单项评价结果，2020年表现相对正向的指标有全球国内旅游人次恢复超过六成、全球节点城市国际会议举办数下降幅度不大、节点城市在线旅游发生率不降反增、全球节点旅游城市安全防控措施显著加强等。另一方面受到疫情影响，和2019年相比，2020年旅游餐饮业收入减少三成，全球旅游GDP减少超过一半，全球节点城市到港航班减少两成。此外，2020年全球入境旅游人次呈现断…