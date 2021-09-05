旅游 篇一：参观服贸会什么值得买展厅，happy!_艺术品_什么值得买

旅游 篇一：参观服贸会什么值得买展厅，happy! 2021-09-05 18:55:19 0点赞 0收藏 0评论 家离首钢园太近了，正好赶上服贸会，孩子吵吵着去转转，等雨停了我们就出发。人山人海，各种展厅，眼花缭乱，目不暇接。然后，然后，居然在展厅中央位置看到了"张大妈"的大幅logo，还有两个比我还高，比我还帅的帅哥，凑过去半带调戏得问了一句"老用户有啥活动没？"(男人对帅哥也是没一点抵抗力)，没想到帅哥说，我看看您的签到记录。我亮出我签到2800多天的签到记录，帅哥震惊了，说居然比他签到时间都长。然后从展厅后面拿出了张大妈的标志性袋子，里面居然送了一个无叶挂脖 风扇 ，哈哈哈，张大妈果然有钱，大气，上档次。孩子高兴的手舞足蹈。行了，上图。(没来得及照两个帅哥，这里还是谢谢9月5日下午在展厅服务的两个帅哥。这里只能拿昨天媳妇她们企业参观时照的照片给大家看了，后面帅哥送的礼品是我照的。)这里抱怨一下，当初张大妈还没上市时，优秀的媳妇应聘值得买的HR，投了简历居然石沉大海，好在现在媳妇也在一家上市企业做HR做的还不错，不过我还是劝他跳槽到值得买，不知道还有没有HR的位置！哈哈。祝愿张大…