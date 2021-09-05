又是德尔塔！广州本土再现感染者，系隔离酒店工作人员隔离酒店核酸_新浪科技_新浪网

来源：第一财经 本文字数：1212，阅读时长大约2分钟 导读 ：结合核酸测序以及流调情况，徐某应当是在9月1日下午收集垃圾时，意外暴露造成感染。 作者 | 第一财经 林小昭 9月4日，广州市越秀区在对入境隔离酒店工作人员进行例行核酸检测中，排查发现1例新冠肺炎无症状感染者。 广州市卫健委9月5日发布的信息显示，该感染者为入境隔离酒店工作人员，常住广州市海珠区南华西街宝恕五巷。9月4日，在单位开展的新冠病毒核酸例行检测中发现结果呈阳性，市疾控制中心复核结果为阳性，即闭环转运至广州市第八人民医院进行隔离治疗。经进一步检查和专家会诊，诊断为新冠病毒无症状感染者。 在9月5日举行的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌介绍，该人员徐某为越秀区隔离酒店工作人员，女性，42岁，从事送餐和清洁房间等工作。其所在隔离酒店现有工作人员56人，在住隔离人员103人，8月份以来，该隔离酒店累计报告7例境外输入感染者。该工作人员8月30日后均在隔离酒店居住。 广州市疾控中心副主任、新闻发言人张周斌说，疫情发生之后，省、市、区疾控部门针对徐某开展了深入细致的流行病学调查工作，也第一时…