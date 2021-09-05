广州隔离酒店员工感染 与境外输入病例高度同源隔离酒店核酸检测_新浪科技_新浪网

原标题：广州隔离酒店员工感染 与境外输入病例高度同源 (抗击新冠肺炎)广州隔离酒店员工感染 与境外输入病例高度同源 中新社广州9月5日电 (王华 刘津津)广州市卫生健康委5日公布，该市1名隔离酒店工作人员新冠病毒核酸检测呈阳性，基因测序结果显示，该人员与隔离酒店9月4日报告的境外输入确诊病例基因测序高度同源。8月以来，该隔离酒店累计报告7例境外输入感染者。 据介绍，4日对隔离酒店工作人员的例行核酸检测过程中，发现1例工作人员新冠病毒核酸检测结果为阳性，该员工已被闭环转运至广州医科大学附属市八医院观察，目前情况稳定。 该人员徐某从事送餐和清洁房间等工作，8月30日后均在隔离酒店居住，9月4日的近5次常规核酸筛查均为阴性。基因测序结果显示，该人员与隔离酒店9月4日报告的境外输入确诊病例杨某基因测序高度同源，均为德尔塔变异毒株，结合流行病学调查，该人员于9月1日后被感染的可能极大。 广州市卫生健康委副主任陈斌表示，经专家研判，徐某与境外输入确诊病例相关联，社区传播风险较小。 广州市疾控中心副主任张周斌称，流调发现，徐某分别在8月30日14时03分、9月1日14时13分到境外输入病例杨某隔离的…