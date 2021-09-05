广州通报。隔离酒店广州市_新浪科技_新浪网

来源：环球网 广州排查发现1例新冠肺炎核酸检测阳性人员，为收集垃圾时意外暴露感染 2021年9月4日，广州市越秀区在对入境隔离酒店工作人员进行例行检测中，排查发现1例新冠肺炎核酸检测阳性人员。今天（9月5日）上午广州市召开疫情防控新闻发布会。 广州市疾控中心副主任、新闻发言人张周斌通报，流行病学调查显示， 徐某在8月30日14时03分、9月1日14时13分在杨某隔离的房间门口收拾垃圾 ，但是杨某在8月30日16时进行了核酸采样，结果是阴性。结合核酸测序的结果还有流行病学调查现场的情况， 可以判断徐某是在9月1日下午收集垃圾时，意外暴露造成的感染。 张周斌表示，这个事情再次提醒我们，对于新冠病毒而言，特别是德尔塔变异毒株的传染性依然是很强的。在当前境外疫情防控形势依然严峻，外防输入压力持续存在的情况下，我们每一个市民都不能掉以轻心，个人防护依然要做好，戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集、验核酸、接种新冠疫苗，依然是我们预防新冠，同时维护来之不易的防控成果的一个重要的手段。 广东新增阳性人员与境外输入确诊病例基因测序高度同源 社区传播风险较低 发布会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌通…