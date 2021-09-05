北京2021年9月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月4日下午，2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）示范案例颁奖典礼在北京国家会议中心举行。经过专家认真评审，诺诚健华自主研发的新型BTK抑制剂奥布替尼被授予2021年中国国际服务贸易交易会“科技创新服务示范案例”奖。

诺诚健华联合创始人、董事长兼首席执行官崔霁松博士说：“非常荣幸能够在服贸会这个国家级展会平台上获奖。创新是诺诚健华的核心竞争力，我们始终坚持‘科学驱动创新’，持续研发恶性肿瘤和自身免疫性疾病领域的创新药物，以满足广大患者未被满足的治疗需求，助力‘健康中国2030’宏伟蓝图的早日实现。”

奥布替尼作为诺诚健华自主研发的1类创新药，是国家“重大新药创制”专项成果，用于治疗淋巴瘤及自身免疫性疾病。2020年12月25日，奥布替尼获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批准，用于复发/难治慢性淋巴细胞白血病（R/R CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤(R/R SLL)和复发难治套细胞淋巴瘤（R/R MCL）两项适应症。此外，奥布替尼正在中国及美国进行多中心、多适应症的临床试验，研究其作为单药及联合用药的疗效和安全性。

奥布替尼在临床上显示了良好的疗效和安全性：拥有更精准的靶点选择性，对BTK靶点的占有率近100%；个体间差异小，对其他激酶无明显抑制作用，在确保疗效的同时又有效避免了由于脱靶效应造成的不良反应。此外，奥布替尼实现了一天一次150毫克口服给药即可以保证24小时稳定持久的高BTK占有率，为患者持续治疗带来了方便。

今年6月，诺诚健华在2021年第16届国际恶性淋巴瘤会议（ICML）上更新了最新临床数据。在奥布替尼治疗R/R CLL/SLL有效性和安全性的更新研究中，研究者评估的总缓解率（ORR）为93.8%、完全缓解率（CR/CRi）为21.3%。

奥布替尼的创新性也得到顶尖跨国药企的认可。今年7月，考虑到奥布替尼治疗多发性硬化（MS）潜在的有效性和安全性，及其血脑屏障渗透性的优秀水平，诺诚健华和渤健就有望治疗MS的奥布替尼达成许可及合作协议。诺诚健华将获得 1.25 亿美元首付款，并有资格获得潜在的开发及商业化里程碑付款。

示范案例遴选活动自2016年开始举办，本届服贸会共设中国服务实践案例、全球服务实践案例、科技创新服务示范案例、业态创新服务示范案例、绿色发展服务示范案例及发展潜力服务示范案例6大奖项，旨在通过评选优秀服务案例，彰显行业发展动态，展示科技创新成果，突出新模式、新服务、新业态的示范引领作用，促进服务贸易创新发展和国际服务贸易交流合作。

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关于诺诚健华

诺诚健华（香港联交所代码：09969）是一家商业化阶段的生物医药高科技公司，专注于恶性肿瘤及自身免疫性疾病治疗领域的一类新药研制，适用于治疗淋巴瘤、实体瘤和自身免疫性疾病。现有多个新药产品处于商业化、临床及临床前研发阶段。公司在北京、南京、上海、广州、美国新泽西和波士顿均设有分支机构。

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诺诚健华奥布替尼获颁2021服贸会“科技创新服务示范案例”奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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