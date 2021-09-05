厦门允许非住宅改建租赁住房：小户型为主 租金接受政府指导

福建省厦门市自然资源和规划局近日发布《关于印发存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房操作规程的通知》，自印发之日起试行，有效期2年。改建住宅户型建筑面积不得超过70平方米且30-45平方米的小户型建筑面积不少于总建筑面积的一半。改建项目应按照相关停车位配建标准尽量多设置停车位。 附：厦门市自然资源和规划局办公室 2021年8月31日印发 存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房操作规程 第一条 （文件依据）为规范我局存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房相关流程，根据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）、《住房和城乡建设部办公厅关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》（建办标〔2021〕19号）、《厦门市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（厦府办规〔2021〕6号）、《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房实施方案》（厦房租赁〔2021〕9 号）等文件精神要求，制定本操作规程。 第二条 （适用范围）本规程所指的存量非住宅类房屋是指本市行政辖区内经合法批建并已取得土地房屋 权证 的商业、办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非住宅类存…