厦门允许非住宅改建租赁住房：小户型为主 租金接受政府指导

9月3日，福建省厦门市自然资源和规划局发布《关于印发存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房操作规程的通知》。规程自印发之日起试行，有效期2年。《通知》附件中还包括《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房审查技术标准》。 规程所指的存量非住宅类房屋是指厦门行政辖区内经合法批建并已取得土地房屋权证的商业、办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非住宅类存量房屋。其中，商办类房屋应以地块、楼栋(梯)或独立楼层为申请单元，厂房、仓储类应以地块、楼栋为申请单元，旅馆、科研教育类应以地块为申请单元。 非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房的建筑功能，厂房、仓库类地块应以地块、楼栋为改造单元；商办类房屋应以地块、楼栋(梯)或独立楼层为改造单元；旅馆、科研教育类应以地块为改造单元。 除强制性规范必须增设和在原有结构空间内无法布局的消防通道、电梯等配套设施外，改建项目不得增加建筑面积、用地面积，强制性规范要求增设部分需提供相关主管部门意见。 具体看，非住宅类房屋临时改造为保障性租赁住房的项目一般需位于工业控制线以外；存在抵押等其它权利限制的，应取得相关权利人书面同意；改造后增加保障性租赁住房不得少于50套(…