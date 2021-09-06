旅游＋多层酒店建筑设计：北京东胡林民宿/案例_腾讯新闻

设计：未来以北工作室 在京西门头沟地区，山峦起伏，散落着很多古村落。虽然大多的历史遗迹并未完整保留，但依山而居的生活方式还是延续到今天。 房子的选址在村子的高处，是一块独立用地，视野极其开阔。在建造之前，这里也是村民的住房，但年久失修，也无法继续保留。 建筑的设计概念简单清晰，考虑到场地高差的特性，建筑师以常见的人字坡屋顶形式为基底，设计一个依附于山体，且层次分明的居室。虽说是居室，在总体的功能布置中，除了厨卫客厅外，并没有设计过多的卧室，而是留有大面积的公共区域，给未来使用的人提供尽可能多的运营灵活度。它可以是个聚会的大客厅，也可以是完整的家庭式住房。 为了让房子更好得融入山体的岩石和绿色松树背景中，一个深灰色调的形体在半山中呈现。三个错层的人字屋顶分隔了空间的功能布局，形成的空隙也便成了山形的回应。 中间最为开阔的活动区域没有实体的界限，是一个向两侧延伸的空间，和下沉会客区相接处，一组灵活可变的书架加强了空间变化的可能，当空间全部打开的时刻，置身其中，房子也更好得融入自然。 沿木质楼梯步入东侧二层的卧室区域，明静舒适，视线透亮。包裹的木质饰面从一层的空间延伸至此，在建筑的人字顶下，…