90后清洁工狂吸粉 靠玩把美女娶回家的人生赢家旅行梦想现实_新浪时尚_新浪网

原标题：一张照片卖6万，90后清洁工狂撩250万粉丝，靠玩把美女娶回家，简直是大写的人生赢家。 作者：环球旅行 在知乎上看到一个很现实的问题： 你是为什么不去旅行？ 一半的人说没时间，另一半的人说没钱。 梦想在现实面前，就是这么不堪一击。 也是，在这个人才济济的社会，我们哪敢停下来享受呢？ 虽说，旅行不是有钱人才玩得起的爱好，但不可否认的是，没钱你压根没资格谈旅行，所以想实现旅行自由，并不是一件容易的事。 若是给你一个异想天开的机会，谁不想环游世界呢？ 今天在浪漫的埃菲尔铁塔夕阳，明天就去澳大利亚和袋鼠嬉戏，走过一个又一个国家，吃吃喝喝玩玩乐乐，拍一拍美美的照片，走遍世界的路上还能挣钱 先别着急劝旅行菌醒醒吧，毕竟这场跟钱挂钩的白日梦，就在一位清洁工身上，梦想照进现实了。 这妥妥的是一个 山鸡变凤凰的故事 。 来自英国的杰克·莫里斯，是个勤劳的90后。 由于出身平凡，他没有家庭背景的帮助，早在还在上学的时候，他就需要自己挣钱来贴补家用。 脑力劳动，干不来，他只能靠体力劳动赚取一些钱，比如地毯清洁工作。 因为拍照一直是他喜欢的事情，所以在业余时间，他还会抽空来自学拍照。日子就这样紧巴巴的…