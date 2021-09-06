女子住君澜旗下酒店被陌生男子打开房门 酒店：实习生给的房卡_凤凰网

9月5日下午，姜女士在微博发文，称其9月2日独自入住杭州绿谷景澜酒店1016房间，当晚23：02被陌生男子刷卡打开房门，受到严重的惊吓。她第一时间打电话给酒店前台，打了2次，时隔7、8分钟才有人上来。在质问为何这么晚才赶到后，酒店的回应是：没有核实清楚情况，不敢贸然上前。 酒店工作人员提出为她换房间的解决方案，但姜女士不敢再住选择拒绝，并深夜重新找了一家酒店入住，当晚让一位女性朋友到酒店陪她。 对于为何那位男子有姜女士房门的房卡，酒店工作人员给她的解释是，给该男子房卡的是前台实习生。前一天该房间的房客退房时把房卡带走，第二天又拿房卡说要续住，酒店在未确认入住人信息的情况下激活了房卡。 姜女士表示，事发后，酒店工作人员多次推脱，让她“得饶人处且饶人”，在去派出所调节时缺席。但经调解，酒店工作人员今日写下道歉信。 目前，该事件交由警方处理。 据了解，杭州绿谷景澜酒店隶属于君澜酒店集团旗下。君澜酒店为浙江走出的本土酒店品牌，近年来，君澜酒店加速版图扩张，旗下有超过百家高端酒店。景澜为君澜旗下主打时代特征的社区生活模式的酒店品牌。此次发生的事件，也暴露出酒店管理缺失的问题。近段时间，关于酒店的…