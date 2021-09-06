携程：多举措助力上海援藏 打造珠峰旅游新业态

【品橙旅游】“文旅先导”是上海第九批援藏的重要思路。近日，随着珠峰脚下的“登山者之家”揭牌，作为上海援藏的关键项目之一，扎西宗“珠峰小镇”的建设取得突破性进展。携程集团将从产品推广、品牌营销、人才培养、乡村振兴等方面全方位支持小镇后续的发展和运营，为当地的旅游发展提供长效赋能。 据了解，扎西宗“珠峰小镇”项目，位于“环珠峰生态文化旅游圈”的核心位置，距珠穆朗玛峰约49公里，是通往珠峰、洛子峰和“世界十大景观”之一的珠峰东坡-嘎玛沟等旅游景区的必经之路，每年都有众多的旅游观光、登山探险和科学考察的人员经过，地理位置得天独厚，资源优势极为突出。 扎西宗“珠峰小镇”房车营地 上海援藏联络组在充分调研基础上，结合定日县委提出的“1234总体发展思路”和“1+6经济总体布局”的具体部署，于2020年开始谋划、2021年三月正式启动扎西宗乡多个援藏项目建设，系统科学地建设扎西宗珠峰小镇，着力打造“环珠峰生态文化旅游圈”的核心地标。 作为扎西宗“珠峰小镇”的重要组成部分，“登山者之家”以“珠峰记忆”、“珠峰体验”、“珠峰环保”、“珠峰精神”为设计版块，设置珠峰攀登者手印墙、登山用品展示橱窗、喜马拉雅…