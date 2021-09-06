各地楼市 上海二手房量价齐跌 重庆第二轮土拍再推126宗宅地 厦门发布“非改租”操作规程 芜湖新政：加大中低价宅地供应 【1】多重政策之下，上海二手房市场近期进入了明显下行通道，成交量、成交均价均呈跌势。据同策好房数据显示，8月23-29日的一周内，上海二手房成交套数为4249套，远低于6月份时周均6000套的水平；同时，成交均价环比再降2.24%至3.7万元/平方米，低于7月份4万元的单价。 【2】根据重庆规自局8月31日-9月2日披露的百余条公告，该市第二轮土拍共推出126宗涉宅用地，合计12344亩，占据全年规划出让30210亩的4成。据了解，重庆第二轮土拍中，中心城区出让面积明显缩减，出让的42宗地占地4111亩，在总出让面积中所占比例从首批的56.7%降至33.3%。与中心城区供地紧缩不同，重庆在其他市辖区加大了推地力度，共推出84宗涉宅地块，占地面积约8233亩，规划建筑面积973.25万㎡，较首轮土拍大增58.6%。据悉，第二批次出让公告地块报名期限为8月31日12时－9月23日12时。 【3】近日，厦门自然资源和规划局印发的《存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房操…