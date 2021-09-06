全球宏观经济与大宗商品市场周报：美国非农ADP增速均不及预期 重点关注本月中旬CPI数据-期货-金融界

第一部分 国内经济 解读 国内方面，数据显示8月官方制造业PMI弱于预期，非制造业PMI则出现明显下挫。从分项上看，供需两弱的环境之下，被动加库存的趋势延续。非制造业PMI回落主要受到服务业拖累，显示近期疫情对经济产生明显冲击。财新制造业和服务业PMI均有类似表现。总体上看，后期经济仍面临压力，天气、疫情等外生冲击以及内生动力减弱均不利于数据表现。货币政策没有新动作， 央行 月末正常加大逆 回购 投放对冲，全周净投放800亿元。此外，国常会提出增加3000亿支小再贷款。决策层宣布设立北京 证券交易 所，服务创新型中小企业，深化 新三板 改革。监管机构继续整治网约车等行业。 风险事件方面，美国气候问题特使克里访华期间表示，美中政治紧张局势影响气候合作前景。中方则敦促华盛顿致力于改善更广泛的双边关系。中美此次会谈没有任何实质性成果，基本符合预期，后续仍需要关注中美政治博弈。 第二部分 海外经济解读 【美国非农ADP增长不及预期 失业情况持续好转】 美国8月季调非农增加就业人数增加23.5万，远低于预期72.5万，更逊于前值94.3，创近7个月以来的最小增幅。誉有“小非农”之称的ADP在8月…