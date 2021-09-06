香港2021年9月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场。该公司近日已与马来西亚的一家电信租赁企业达成合作，为用户提供更好的网络连接服务满足用户需求。

自疫情爆发以来，需要远程办公和学习的用户也越来越离不开可靠的数据连接服务。优克联最新达成的合作将有效帮助更多马来西亚用户，无论是在室内还是室外，都能享受到稳定、更好的网络覆盖。根据合作协议，双方将把优克联的移动宽带产品与相关服务带给马来西亚用户，为用户提供来自不同运营商，更好的和可靠的网络连接服务。

在优克联云卡技术及其平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)平台的支持下，优克联让用户将可以访问来自不同移动和固定宽带网络运营商的全球及本地资源。客户可以从不同运营商中选择更好的网络覆盖，享受更好的数据连接服务体验。

这次合作标志着优克联在持续扩张东南亚业务的拓展中又一个里程碑，优克联之前已与菲律宾和印尼等地的不同企业建立了合作，其中包括菲律宾的国际通信服务提供商Shore-Access Marine Consultancy Co., Ltd.（“Shore Access”）、雅加达的PT Harapan Karunia Makmur（“HKM”），以及菲律宾的家用产品制造商FuXing Kitchen Equipment Inc.（“FuXing”）。

优克联将继续加强研发，为全球合作伙伴和用户提供更多创新产品和服务。2021年6月，优克联发布了全新的HyperConn 技术解决方案和HyperConn 相关产品，比如可通过实时监控技术来优化网络连接、基于数据分析来实现智能多网优选，以及智能SIM卡资源分配等。

优克联未来将继续在全球范围内拓展其PaaS和SaaS生态圈，并积极投资研发和探索新的创新技术，为全球业务合作伙伴和用户提供更好的网络连接服务。

关于优克联集团

优克联是一家移动通信创新技术公司，致力于创建全球领先的移动数据流量共享市场，是电信业共享经济商业模式的先驱者。公司的产品和服务为移动数据用户、手机和智能硬件公司、移动虚拟网络运营商(MVNOs)和移动网络运营商(MNOs)力求提供最佳的全球移动数据连接服务。凭借其自主研发创新的云卡技术解决方案，该公司通过允许用户获取网络运营商在其平台上共享的移动数据流量服务，重新定义了移动数据连接体验，同时提供了可靠的高速的网络连接服务和具有竞争力的价格。

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优克联在马来西亚建立新合作携手提升数据连接服务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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