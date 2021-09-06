莫斯科2021年9月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年全球能源奖获奖者于9月6日在喀山揭晓。 获奖者是：俄罗斯科学家Zinfer Ismagilov和Suleyman Alakhverdiev，以及美国学者崔屹。

Zinfer Ismagilov因其对碳材料化学、异质催化和气候行动的基本贡献而获得“常规能源”类别奖项。

Suleyman Alakhverdiev因其对替代能源开发作出的杰出贡献、在人工光合作用系统设计方面取得的科学成就以及就生物能源和氢能领域进行的一系列科学工作而成为“非常规能源”类别的桂冠得主。

崔屹因其在能源和环境领域中纳米材料设计、合成和表征方面的特殊贡献，尤其是在电池科学方面的变革性创新，而入选“能源应用新途径”的类别。

诺贝尔和平奖得主Rae Kwon Chung（全球能源奖国际奖励委员会负责人）表示：“我可以肯定地说，全球能源奖通过选择这三位获奖者，向大家传递了一个强烈的信息，即常规和非常规能源领域的科技创新可以引领我们走向清洁能源的未来。我希望赞扬Sergey Brilev领导的全球能源协会秘书处的辛勤工作，他们成功地扩大了世界各地提名候选人的国家数量，并获得了100多名新候选人。”

获奖者唱名仪式在喀山市政厅举行。鞑靼斯坦共和国总统Rustam Minnikhanov、全球能源协会主席Sergey Brilev以及国际奖委员会成员Marta Bonifert（匈牙利）和Dmitry Bassarabov参加了此次盛会。Rae Kwon Chung通过视频连线参加了此次活动。

仪式前夕，国际委员会举行了一次非公开会议，确定了获奖者名单。委员会要求进行六次投票，以确定某些类别的获胜者。这场生机勃勃的竞争是委员会过去一年半时间努力的结果，他们将此项全球能源奖推向了国际化。

颁奖典礼将于10月在俄罗斯能源周论坛期间举行。

新一轮提名将于2021年12月1日开始。

2021年全球能源奖得主揭晓 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com