安吉2021年9月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月9日，火热的盛夏迎来了第四届“安吉椅业杯”中国座椅设计大奖赛作品初评时刻。

大赛背景

让设计助力产业高质量发展实现共同富裕

浙江安吉是美丽乡村和“两山”理念的发源地，是 2021年度中国共产党与世界政党领导人峰会的分会场，是国内外闻名的“座椅产业制造基地”，有着强大的产业基因。 “安吉椅业杯”中国座椅设计大奖赛是专业的国际性座椅产品工业设计大赛赛事，自2014年、2016年与2018年已成功举办三届赛事，取得了良好的社会效益，获得了行业领导、工业设计界、大学院校、制造工厂的一致好评。安吉县希望通过历届大赛的经营，将该大奖赛打造成国际优秀的品牌赛事。探索全球座椅产业的发展趋势；发现、汇聚并推动专业化人才队伍的建设；构建行业评价体系并引领市场价值导向。通过举办赛事，实现高端设计人才与行业专家的引进，协助地区产业集群搭建人才与企业沟通的双向机制，以促进产业与人才的同频共振，从制造到智造加速创新设计的成果转化，充分发挥人才支撑产业的核心力量，为安吉地区座椅产业的高质量发展作出贡献，实现共同富裕。

组织机构



主办单位：浙江省安吉县人民政府

中国工业设计协会

指导单位：中国家具协会

承办单位：浙江省安吉县经济和信息化局

浙江省椅业协会

恒林家居股份有限公司

安吉伟誉家具有限公司

协办单位：浙江省家具行业协会、浙江大学工业设计系、杭州瑞德设计股份有限公司

大赛初评

本届初评在安吉科技创业园进行。本届赛事征集到全球范围近2000件作品，入围初评作品由专家评审团以投票从高到低的方式；最终选得主赛场·专业组16件入围作品和4件备选作品，主赛场·院校组17件入围作品和3件备选作品；选得分赛场·“恒林杯”9件入围作品和3件备选作品，分赛场·“伟誉杯”9件入围作品和3件备选作品。

本次参赛作品特点

本届大赛作品类别覆盖休闲用椅、办公用椅、电竞椅、公共座椅、儿童椅、宠物椅等品类。不少作品创意立意点奇思，能感受到新锐设计师们的用心，作品从使用人群划分，有为老年人使用考虑的，有为亲子家庭使用考虑的，有为儿童考虑的，有为养宠物的家庭考虑的，有为公共场景考虑的，甚至有为哺乳期的妈妈们考虑的。那些用心设计的作品，是触动人心的，是能感受得到真正从用户需求出发的。

本次大赛参与院校包括

海外港台院校：波兰理工大学、台湾实践大学、台湾龙华科技大学、香港才晋高等教育学院等。国内院校：中国美术学院、同济大学、西安交通大学、西安工业大学、鲁迅美术学院、广州美术学院、天津美术学院、南京理工大学、江南大学、上海视觉艺术学院、湖南大学、华南农业大学、浙江工业大学、浙江理工大学、广东顺德职业技术学院、福州大学、西华大学、广西桂林电子科技大学等。

本次大赛参与企业包括

永艺家具股份有限公司、恒林椅业股份有限公司、浙江博泰家具股份有限公司、万曌（上海）国际贸易发展有限公司、湖州莫上设计有限公司、杭州两平米智能家居科技有限公司、宁波辰果视觉设计、深圳市初尚贸易有限公司、长沙中时工业设计有限公司、唐山求是工业设计有限公司、厦门科创美工业设计有限公司、河北韵博工业设计有限公司、佛山上镜设计等。

本次大赛初评集结 8名资深专家团评审

(按拼音排序）

本次大赛初评现场集锦

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本次大赛初评入围作品

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注：对于明显不符合分类的作品进行了赛场调整，如将不符合休闲椅分类的投向伟誉杯分赛场的作品调整到主赛场参评。

赛事后续重要议程安排

1、2021年7月-9月，答辩选手作品优化及实物模型制作（参与答辩的选手会另行通知）

2、2021年10月进行大赛终评，颁奖典礼等相关活动。大赛终评典礼将邀请国内外著名专家参加评审活动，届时一起见证盛典激动人心的时刻。注：具体时间另行通知。

再次恭喜入围的各位参赛者。感谢各位专家评委的辛勤工作、感谢各位参赛选手的热情参与、感谢各大院校老师和相关单位领导的鼎力支持。

期待 2021颁奖典礼，与大家相见。

第四届“安吉椅业杯”中国座椅设计大奖赛作品初评结果公告 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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