广东江门2021年9月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “这里的水很清澈！”“环境很好，设计也特别用心！”在一座“公园”里，嘉宾正兴致高涨地欣赏着园区。原来，这里不是普通的公园，是李锦记在其新会生产基地搭建的“人工湿地公园”。该湿地公园占地16000平方米，通过选择性植入植物，利用自然生态系统高效净化污水，每天能净化4000立方米已处理污水，实现发展与大自然间的和谐相处。



嘉宾深入了解李锦记新会生产基地湿地公园的各项环保设置

正在游览的嘉宾，则是来自外商各界的企业代表。本次活动由李锦记携手广州市外商投资企业协会一同组织，邀请了各企业代表前来李锦记新会生产基地参观，共同探讨企业文化对企业发展的引领作用。且在“百年品牌，责任在肩·李锦记企业社会责任畅谈会”上，各界更是一同就发展中企业肩负的社会责任进行交流畅谈，共谋为社会建设赋能举措。



李锦记企业社会责任畅谈会

李锦记创立于1888年，至今已走过133年的发展历史。作为国际知名的酱料品牌，李锦记秉承着“发扬中华优秀饮食文化”的使命，致力于为全球消费者提供美味、优质的佐餐酱料。李锦记中国企业事务总监赖洁珊向嘉宾介绍到，如今李锦记拥有全球6大生产基地，逾200款产品远销至全球100多个国家和地区，规模与效益日益庞大。李锦记新会工厂不仅是李锦记酱料集团全球最大的生产基地，作为民族企业，更是主动肩负起百年品牌的责任与担当，积极践行可持续发展战略，起到行业表率作用。



赖洁珊总监向嘉宾分享李锦记企业社会责任举措

百年企业，责任在肩，李锦记时刻谨记“思利及人”的核心价值观。思“利”及他人，企业在追求利润的同时也要顾及到包括合作伙伴、员工与社会的福祉，以期达到多方共赢的目标。正是在这种重视社会福祉、追求人与地球和谐共存的理念指引下，李锦记新会工厂采用了各项可持续发展举措：使用太阳能光伏发电系统将光能转变为电能，减少电耗；应用地源热泵系统减少温室气体排放；中水回用系统能处理污水，循环再用，大量节约水资源。此外，李锦记还积极推动“环保3R”理念（减少使用、物尽其用、循环再造），不断优化与改良玻璃产品瓶、包装纸箱等，降低资源损耗。

一直以来，李锦记都坚持经济发展与绿色生产同行，为构建企业与社会环境协调发展而积极肩负相应责任，并积极与社会各界分享，推动共同发展进步。“此次参观，湿地公园给我留下了深刻的印象。没想到企业在发展的同时，也能有‘思利及人’的大爱之心，前瞻性地协调经济与社会效益。”“这是一股非常强大而温暖的力量。”嘉宾纷份感慨道。

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各界代表参观李锦记新会生产基地“人工湿地公园” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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