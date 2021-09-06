北京2021年9月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，泛生子（纳斯达克代码：GTH）宣布，经过富时罗素季度审议，公司被纳入富时全球股票指数系列（FTSE GEIS）成分股，将于2021年9月17日（星期五）美股收市后生效：

FTSE Global Small Cap Index – 富时全球小盘股指数

FTSE Global All-Cap Index (LMS) – 富时全市场指数（大中小型）

FTSE Global Total-Cap Index (LMSµ) – 富时完整全市场指数

富时罗素指数公司是全球指数行业的领导者之一，为全球投资者提供创新的基准、分析和数据解决方案。富时罗素成千上万的指数产品可用于衡量和基准化70多个国家、地区的市场和资产类别，覆盖全球98%的可投资市场，为全球投资机构和散户投资者所广泛使用。其中，富时全球股票指数为全球投资者提供了稳健且多样化的全球股票指数框架，可以适应投资者不同的投资观点和策略，该系列覆盖了全球49个发达和新兴市场中超过16,000种各类规模的股票，并提供针对特定市场和细分市场的模块化指数。

泛生子联合创始人及首席执行官王思振表示：“我们非常荣幸能够纳入富时指数这一全球最具代表性的旗舰级股票指数系列之一，这是泛生子继2020年6月在纳斯达克上市之后，在资本市场迎来的又一里程碑事件。泛生子自成立以来，一直致力于为全球患者提供更广泛、更优质的精准医疗方案。我们近期的财务业绩，也再度验证了公司在中国精准医疗领域的地位。”

关于泛生子

泛生子（纳斯达克代码：GTH）是全球前沿的癌症精准医疗公司，专注于癌症基因组学研究和应用，并致力依托先进的分子生物学及大数据分析能力改变癌症诊疗方式。泛生子已打造了全面的产品及服务管线，覆盖从癌症早筛到诊断及治疗建议，再到监测及预后管理的癌症全周期，并与产业链上下游合作伙伴积极拓展分子检测技术的更多创新应用方向和场景。更多公司信息请访问：https://www.genetronhealth.com。

安全港声明

本新闻稿包含泛生子对未来的预期、计划和前瞻性陈述，具有相应风险及不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的预期不符。此类陈述是根据1995年美国私有证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。前瞻性陈述涉及固有风险、不确定性，以及许多可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所描述的内容产生重大差异的因素。其它包含有“预期”、“相信”、“期待”、“计划”等措辞和类似表达也属于前瞻性描述。更多有关这些内容及其他风险、不确定性因素的信息，已包含在公司向美国证券交易委员会提交的备案文件中。本新闻稿中提供的所有信息不应被视为本公告发布之日后任何时点的观点。泛生子预计未来的事件和进展会导致公司的设想和假设发生变化，但无论是否出现了新的信息、未来事件或其它情况，除适用法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性描述的义务。

泛生子纳入富时全球股票指数系列 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com