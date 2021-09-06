中山2021年9月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第27届古镇灯博会（秋季）将于2021年10月22-26日，在广东中山灯都古镇会议展览中心再度光耀灯饰照明行业。

一直以来，信息与资源不对称成为了企业、经销商和卖场三者之间一道难以逾越的鸿沟。古镇灯博会发挥产业源头的作用，在帮助品牌展示产品和技术、拓展渠道、传播品牌、促进销售的同时，采用“展店联动”的创新展销模式，利用自有立足的“中国灯饰之都”产业源头优势，通过主会场与镇内专业灯具卖场联动，点亮金秋“大灯博会”采购盛季。

1. 立足产业源头，“大灯博会”模式辐射全城

古镇灯博会早已成为灯都古镇的一张烫金名片，传达了灯都古镇在中国灯饰照明产业的领先地位和优势。作为行业盛事，古镇灯博会已成为新时代下展示发展成果的重要窗口和链接世界的重要展示平台。

主会场灯都古镇会议展览中心携手利和、华艺、星光、时代、路灯城等镇内灯具卖场辐射全城，共2500家灯饰照明企业倾力打造灯饰照明采购“航母”。买家不仅能够直面生产厂家，享受到超高性价比的一站式全品类采购体验，还能满足买家对产品质量、产品风格、产品价格等的不同需求，便利采购尽在掌中。

2. 主会场全新布局，覆盖全产业链

优化常新的古镇灯博，不断给观展商带来视觉上的冲击。为持续吸引行业人士的注意力，本届古镇灯博会将对主会场进行全新布局。

本届展会将集中展示室内装饰灯具、智能照明、家居照明、商业照明、智慧杆、专用灯具、户外照明、配件配套、机械设备、五金门窗、厨房卫浴等全产业链展品。

主会场A馆重新规划，一方面通道走向由竖向变为横向，更紧凑地展示企业品牌形象和产品技术；另一方面A馆全方位强化智能照明板块，助力灯饰照明产业向智能化、高端化转型升级。

且为顺应产业发展，进一步串联贯通产业链上下游，本届灯博会还加大对专业照明领域的重视与布局，现场将汇聚杀菌灯、防爆灯、医美灯、教育照明、健康照明、文旅亮化、新能源灯杆等风潮产品，挖掘光的新应用形态，帮助厂商朋友率先抓住行业新风口，抢占新机遇。

3. 创新高地，跨界融合焕发原创匠心新风尚

近年来，对原创设计呼声越来越高，极具设计感的原创产品受到越来越多人的关注与青睐。对此，主会场将特设灯饰原创专区：“设计师联合品牌”，设计师原创产品的加入将会成为展会的一股新风，再度掀起原创狂潮。该专区通过展现个性化、定制化、模块化和多元化的主流原创产品，向观展商推崇原创精神，表达出灯博会致敬匠心巨作的态度。

利和分会场也将打造“时尚家居设计周”，汇聚中国以及全球设计精英、知名泛家居&灯饰品牌，以“引领时尚家居潮流·创造美好生活方式”为使命，旨在为中国设计行业、中国泛家居产业搭建交流合作平台。

除了原创创新，跨界融合也是本届展会的一大亮点。承载着聚合、聚能、聚势，更好地满足人们对美好生活的向往的使命，主会场对F区进行优化升级，涵盖了智能电器、智能锁、厨房卫浴、五金门窗等板块，将促使灯饰照明行业迎来焕然一新的创新业态。

4. 灯饰在线采购通小程序全新上线

为打造“365天不落幕的灯饰照明产业商机对接平台”，打通线上平台与线下展会买卖双方资源，实现精准匹配，推动产业全域高效对接，“古镇灯博会展会+灯饰在线互联网”相结合的专业采购B2B平台 — 灯饰在线采购通推出2.0版本。

灯饰在线采购通目前已拥有近30000件产品、进驻近3000家优质厂商资源。包括华艺、琪朗、新特丽等知名品牌。更新的2.0版本除了页面高端设计、分类细化呈现外，新增“购物车”功能，一键下单，更能看中产品，即可在产品页面发动“询盘”，买卖双方即可实现即时线上交流，小程序为买卖双方提供线上商务洽谈平台，以云沟通的形式，打破地域限制，促成有效互动，让双方以最小的投入，获取最大的利益。

古镇灯博会作为产业的连接器、稳定器和加速器，充份发掘其产业源头资源的巨大潜力，2021年10月22-26日第27届古镇灯博会（秋季）即将再度点燃行业热情。目前，预登记通道已开启，为了避免现场排队登记，节省观众入场时间，即刻在官网 – 灯饰在线或古镇灯博会微信公众号上预登记，免100元门票，开启轻松观展之旅。

第27届古镇灯博会10月开启采购盛典-聚合、聚能、聚势 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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