北京2021年9月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国管理会计师协会（IMA）近日宣布由罗斯·波特（Russ Porter，CMA、CFM、CSCA）接替即将退休的多琳·雷曼（Doreen Rammen），担任协会高级副总裁兼首席财务官。

波特此前任职于IBM，拥有近30年的财务运营、分析、规划与执行管理经验，并担任该公司全球商业服务部财务副总裁。

“能够成为IMA的一员，并持续服务于我毕生从事的财会行业，我感到非常高兴，”波特表示。“我非常期待与IMA管理层其他成员合作，加快落实战略重点工作，进一步扩大IMA在财会行业的影响力，并不断提升IMA给予其成员的价值。”

波特将作为IMA管理层之一与全球董事会成员保持密切合作，确保IMA拥有稳健的财务状况，以支持其履行服务全球管理会计行业的使命。此外，他也将作为战略业务合作伙伴，支持并配合首席执行官，领导IMA推进实施战略与数字化转型计划。

IMA总裁兼首席执行官杰弗里·汤姆森表示：“我非常高兴地欢迎波特出任IMA首席财务官。我期待与他密切合作，在面对重重变革之际，带领IMA开启新的篇章，在实现更快增长的同时，进一步提升我们在财会行业的影响力。”

波特早在25年前便已成为IMA成员，并于近期成功通过了战略与竞争力分析师（CSCA®）认证考试，获得高分银牌奖章。在过去近30年的时间里，他曾在IBM多个业务与职能部门工作，专注于财务管理、会计、定价、业务控制及激励等多个领域。波特拥有特拉华大学（University of Delaware）授予的学士学位，以及纽约大学特恩商学院（Stern School of Business）授予的金融与商业管理硕士学位。

IMA任命罗斯-波特为首席财务官 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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