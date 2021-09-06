深圳2021年9月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为了降低儿童早期发展迟缓风险，帮助到更多需要帮助的家庭，经过一年多的项目设计和前期筹备工作，中国关心下一代工作委员会健体中心、安利公益基金会、深圳壹基金公益基金会、腾讯公益慈善基金会，共同发起了“健康童乐园 — 儿童早期发展计划”。目前，项目已在贵州省从江县开设试点。

在今年的政府工作报告中，全面推进乡村振兴被列为“十四五”时期和本年度的重点工作之一。随着中国社会经济文化的飞跃，儿童早期发展也步入了从“求生存”到“谋发展”的新阶段。《儿童早期发展研究报告》指出，乡村儿童的早期发展在一些地方还存在着很多问题，在儿童营养、认知、语言、情绪及社会性发展等多个方面，与全国整体水平还存在较大差距。随着当前中国地区间和城乡间的收入差距的缩小，如何更优化地分配资源成为了共同富裕的核心，如何提升健康水平、教育水平的质量，也在某种程度上成为了共同富裕的重要目标。物质匮乏不再是制约儿童健康成长的唯一瓶颈，取而代之的是乡村家庭养育意识不足、养育观念陈旧、育儿技能和教养手段单一，家长缺乏育儿能力的有效提升路径。

据权威医学期刊《柳叶刀》数据测算，中国约有1743万名儿童面临早期发展不良的风险，占世界早期发展不良风险儿童总数的8%。在乡村地区，养育人给儿童读书的比例为13%，唱儿歌的比例为38%，超过90%的乡村家庭给孩子读的书不到5本，超过85%的乡村家庭拥有的玩具不到5个。

孩子们到了上学年纪能得到学校启发和照顾，但在此之前，对于处在0-6岁早期发展阶段的学龄前孩子，在如何培养和教育这个问题上，养育人的角色至关重要。但目前在一些地方，当地的家长现阶段还缺乏相关知识，家庭里也缺少足够的硬件、软件支持。

针对这些问题，“健康童乐园”项目通过为中国乡村地区0-6岁儿童家庭提供早期发展物资包，建立家庭亲子小乐园，改善家庭养育环境，并研发适合乡村家庭的营养健康和养育课程，提高养育人的健康意识和养育技能。通过科学养育打造儿童免疫力基础，通过健康意识养成建立儿童卫生习惯，构建儿童一生受益的健康起点。

健康童乐园将要做什么？

首先，在家庭内部创造一个儿童友好空间：为孩子们提供适合他们年龄阶段的玩具、绘本等儿童早期发展物资包，并搭配其他硬件，在家里规划出一个专供孩子玩耍的“亲子互动游戏角”。

其次，项目会定期组织开展家长小课堂和社区家庭活动：用营养健康课程、玩具配套课程、亲子互动课程，促进家长和孩子互动的同时，让孩子和家长们更多地与同龄人互动、社交，帮助养育人以更科学的方式关注并陪伴孩子成长。

“健康童乐园”项目计划在一年内，为全国8000-10000户农村家庭适龄儿童发放硬件物资包，搭建家庭游戏角，增强养育人养育技能，建立儿童早期发展综合服务机制。

一直以来，壹基金遵循联合国《儿童权利公约》和《2011-2020中国儿童发展纲要》的相关理念，重点关注处于困境中儿童的需求，倾听他们的声音，改善其生存、教育、卫生和营养方面的条件，营造健康成长的环境，努力促使每一个儿童得到保护，并获得公平发展的机会。

壹基金相信，每一个孩子都能拥有健康、快乐、有尊严的未来。

壹家人助力乡村儿童早期发展，帮助更多孩子拥有健康快乐童年 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com