出游订房订票当心这种套路!59人中招被骗48万余元酒店微信

原标题：出游订房订票当心这种套路!59人中招被骗48万余元 正义网上海9月6日电(记者林中明 通讯员姚缘)金秋旅游旺季来临,人们通过网络订房订车订机票出游带来便捷和实惠,然而不法之徒也在此挖坑。日前,上海市闵行区检察院以涉嫌诈骗罪起诉了一起案件,被告人李某在互联网发布虚假信息,谎称低价出售各豪华酒店房券、会员卡及航空公司会员卡等,骗取59位被害人共计人民币48万余元。 去年11月,被害人小美(化名)在微信里被朋友拉到了一个酒店的房券兑换群,看到群内被告人李某在微信售卖酒店房券的同时,也推销某豪华酒店5年会员卡,正好有订房需求的小美就加了李某微信。 李某微信称这个会员卡时效5年,每年拥有该豪华酒店7晚的入住权,共35晚,房间还是可升级的;还送全球机场休息室使用权5年,可供两人使用,价格仅需1999元。内心盘算了一下,小美觉得这是一个稳赚不赔的“买卖”,遂同意办理。因为觉得超值,小美还推荐了其朋友几人一起购买。而事实却是李某将某豪华酒店的联名卡包装成了可以住35个晚上的酒店权益卡,并不能享受他所谓的这些权益,这一切都是李某虚构出来的骗局。 无独有偶,被害人小方(化名)也在微信中找李某购买了…