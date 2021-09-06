陕西交控西富分公司“高速+旅游”合作协议正式签订_商业动态_中国网商务频道

自改革重组以来，陕西交通控股集团有限公司西富分公司始终围绕“提质增效”主线，在统筹做好疫情防控和分公司运营管理工作的同时，积极拓宽工作思路，主动与沿线地方政府沟通接洽，寻找合作良机，深挖提质增效潜能，确保分公司提质增效工作出实招、见实效。 会场概况 近日，西富分公司以收费领域提质增效为切入点，主动对接陕西黄陵国家森林公园有限公司进行“高速+旅游”项目合作，在经过为期一个多月的深入探讨研究后，9月1日，西富分公司与陕西黄陵国家森林公园有限公司正式签署战略合作协议。西富分公司党委书记马军科、副经理张宏军，黄陵县副县长张宏伟、文旅局局长李延平，陕西黄陵国家森林公园有限公司副总经理刘丰庆、张振贺及沿线管理所负责人出席了本次签约仪式。 签约仪式上，西富分公司马军科书记和陕西黄陵国家森林公园有限公司刘丰庆副总经理分别就此次战略合作致辞，副县长张宏伟宣布启动并讲话。西富分公司副经理张宏军、陕西黄陵国家森林公园副总经理张振贺分别代表双方签署战略合作协议，合作协议的签订标志着西富分公司“高速+旅游”融合发展模式正式进入实施阶段。 签约仪式 签约仪式中双方商定充分利用沿线收费站配合景区宣传，对行驶包茂高速…