携程：跨省游有序复苏，中秋私家团增长550%

中秋前夕，各地跨省游有序复苏，越来越多人开始计划旅游出行。9月7日，携程发布的《秋游及中秋预测数据报告》显示，9月6日，平台预订跨省旅游订单量比较8月20日增长356%。北京环球度假区位列中秋最热旅游目的地。武汉位列中秋热门旅行目的地前十。 随着疫情防控形势好转，多地恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务。携程研究院行业分析师方泽茜表示，国内旅游市场在8月中下旬已出现复苏迹象，通过监测近期长线旅游订单数据，在跨省游开放的省市，短期内旅游产品预订量呈现持续、显著增长趋势。依照当前趋势，中秋节有望再次迎来跨省游复苏的新拐点，到“十一”黄金周期间，跨省游有望出现强势增长。 中秋节最热门旅行目的地北京排第一 中秋即将来临，秋天第一场旅行从哪里开始？携程数据显示，截至9月6日，中秋节最热门的旅行目的地前十名有：北京、上海、广州、杭州、成都、三亚、深圳、重庆、珠海、武汉。官宣9月20日正式开园的北京环球度假区助推北京旅游热度，携程平台近期目的地访问热度北京连续多日稳坐第一。数据显示，9月6日通过携程预订北京中秋度假产品的人次较8月20日增长近8倍。中秋节北京升温还体现在机票、酒店价格的提升。截至…