当“戴珍珠耳环的少女”戴上口罩_凤凰网

2020年伊始，突如其来的新冠疫情在全球暴发，彻底改变了我们的生活方式。谁都没有想到，口罩竟然变得如同手机、钥匙一样，成为我们出门必备的东西之一。“口罩或许会成为未来识别21世纪人类的一种标记，也可以被视作一种面具和牢笼，阻隔着亲密与言说。” 这种逐渐成为常态的生活，刺激着新的创作，加拿大女艺术家吉纳维夫·布莱斯借助数字技术为古典名画中的人物加上了口罩，名之 “新冠病毒时代的艺术史” 。当我们常见的蒙娜丽莎、带珍珠耳环的少女或者梵高自画像戴上口罩，一股难以言表的情绪油然而生，或是疏离、或是忧伤…… 本文摘编自《现代艺术的美与丑》。 家喻户晓的名画人物被戴上了口罩，便具有了另外的意义。 蒙娜丽莎 被戴上了口罩，遮掩了她那著名的微笑，看上去也平庸了。著名的肖像多是脸部特写，被遮蔽了脸的主角因此也丧失了灵韵。 伊丽莎白女王 也被戴上了口罩。不知道查尔斯王子戴不戴口罩，疫情中，查尔斯王子也被感染了。在巨大的宫殿阳台上，他孤独地和家人保持社交距离。而女王伊丽莎白二世发表了在位68年以来第5次电视特别演讲，鼓舞民众自律坚定地战胜疫情。在这场疫情中，无论贫富贵贱都无法彻底免疫。 荷兰风俗画家约翰内…