中秋国庆临近，携程：重庆跨省团队游订单较上周涨三倍_腾讯新闻

9月7日，携程发布《秋游及中秋预测数据报告》（以下简称“报告”）显示，中秋前夕跨省游有序复苏，旅游报名人次平稳上升，9月6日预订跨省旅游订单量比较8月20日增长356%。北京、北京环球度假区位列中秋最热旅游目的地。 中秋即将来临，秋天第一场旅行从哪里开始？携程数据显示，截至9月6日，中秋节最热门的旅行目的地前十名有：北京、上海、广州、杭州、成都、三亚、深圳、重庆、珠海、武汉。 官宣9月20日正式开园的北京环球度假区助推北京旅游热度，携程平台近期目的地访问热度北京连续多日稳坐第一，搜索热度遥遥领先于其他城市。数据显示，9月6日通过携程预订北京中秋度假产品的人次较8月20日增长近8倍。 中秋节北京升温还体现在机票、酒店价格的提升。截至9月6日，中秋节期间北京进出港单程人均客单价为877元，同比去年增长约两成。 受北京环球影城热度影响，大型主题乐园成为中秋节庆旅游热点。其次是山岳和古镇，趁着秋高气爽登高赏枫、古镇赏秋游被出游者列入计划。截至9月6日，最受欢迎的前十大中秋景区为：北京环球度假区、长隆旅游度假区、上海迪士尼度假区、故宫、上海海昌海洋公园、云台山风景名胜区、古北水镇、成都大熊猫繁育…