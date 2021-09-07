携程：中秋旅游北京最火 跨省游增长356％_腾讯新闻

9月7日，携程发布《秋游及中秋预测数据报告》显示，中秋前夕跨省游有序复苏，旅游报名人次平稳上升，9月6日预订跨省旅游订单量比较8月20日增长356%。北京、北京环球度假区位列中秋最热旅游目的地。 携程数据显示，截至9月6日，中秋节最热门的旅行目的地前十名有：北京、上海、广州、杭州、成都、三亚、深圳、重庆、珠海、武汉。官宣9月20日正式开园的北京环球度假区助推北京旅游热度，携程平台近期目的地访问热度北京连续多日稳坐第一，搜索热度遥遥领先于其他城市。数据显示，9月6日通过携程预订北京中秋度假产品的人次较8月20日增长近8倍。中秋节北京升温还体现在机票、酒店价格的提升。截至9月6日，中秋节期间北京进出港单程人均客单价为877元，同比去年增长约两成。 与2019年比较，今年中秋许多新奇小众目的地出现在游客视野。比较2019年的预订增长来看，中秋节新晋黑马目的地前十名有：都江堰、象山、南澳岛、额济纳旗、曲阜、惠东、桐庐、舟山、长春、湖州。长三角、珠三角一带周边小众海岛、山岳进一步被探索；坐拥秋季风光的目的地如都江堰、额济纳旗、长春等，在近期预订量涨势迅猛。 受北京环球影城热度影响，大型主题乐园成…