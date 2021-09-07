90后女博士陈楠拟任区（市）县政府副职，曾带队夜间大巡逻_人事风向_澎湃新闻-The Paper

据四川成都市委组织部9月6日公示，90后女干部陈楠拟任区（市）县政府副职。 陈楠，女，汉族，1990年7月生，博士研究生，中共党员，现任金堂县转龙镇党委副书记、镇长。 金堂县位于成都东北部，全县面积1156平方公里、人口近百万，辖10个镇、6个街道和2个省级开发区。转龙镇位于该县东南部，东连中江县，西接高板街道，南邻竹篙镇，北毗金龙镇。全镇幅员面积99.36平方公里，全镇总人口5.81万人。 据金堂县政府网站消息，为彻底遏制涉毒活动，强化夜间治安巡逻防控工作常态化，转龙镇积极加强农村查毒禁毒工作，加强农村夜间巡逻，2020年12月29日，转龙镇禁毒办组织镇机关干部、派出所民警、村（社区）两委及巡逻队员200余人，由镇党委副书记、镇长陈楠同志带队开展夜间大巡逻，巡逻重点针对辖区乡界主干道、学校、菜市场、背街小巷等区域，同时将排查的可疑情况和信息及时报至镇禁毒办。 消息称，此次夜间巡逻共巡逻13个村（社区），20余个村民聚居点，8个酒店（旅馆），涉及面积90余平方公里，未发现有异常，通过夜间巡逻防控持续开展，及时有效防止了夜间可防性案件的发生，提振了声势，震慑了不法分子，进一步营造了良好的…