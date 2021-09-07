携程：跨省游有序复苏 中秋私家团增长550%_业界_科技频道首页_财经网 CAIJING.COM.CN

9月7日，携程发布《秋游及中秋预测数据报告》（以下简称《报告》）显示，中秋前夕跨省游有序复苏，旅游报名人次平稳上升，9月6日预订跨省旅游订单量比较8月20日增长356%。北京、北京环球度假区位列中秋最热旅游目的地。 随着疫情防控形势好转，近期旅游市场利好信息频出，8月20日前后，上海、湖北、河南、浙江、广东、山东、四川、内蒙古、海南等多地发布通知，恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务。携程研究院行业分析师方泽茜表示，国内旅游市场在8月中下旬已经出现复苏迹象，通过监测近期长线旅游订单数据发现，在跨省游开放的省市，短期内旅游产品预订量呈现持续、显著增长趋势。例如海南的跨省跟团游订单量，9月6日比较8月20日增长323%。其次北京环球度假区中秋开园的消息为市场注入一针“强心剂”，刺激了年轻群体、亲子家庭前往大型主题乐园消费的需求。依照当前的复苏趋势，中秋节有望再次迎来跨省游复苏的新拐点，到“十一”黄金周期间，跨省游有望出现强势增长。 北京中秋最火 北京环球影城引领中秋主题乐园新风尚 中秋即将来临，秋天第一场旅行从哪里开始？携程数据显示，截至9月6日，中秋节最热门的旅行目的地前十名有：北京…