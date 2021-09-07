成都2021年9月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举办。本届论坛以“数字助力，绿色发展”为主题，探讨如何有效利用数字化手段助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的战略目标。浪潮应邀参加论坛，并与中国互联网发展基金会、阿里、腾讯、百度等百余家企业和机构共同发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》，推动数字化绿色化协同发展。

本次活动由国家网信办、国家发改委、生态环境部、四川省人民政府指导，国家网信办信息化发展局、中国互联网发展基金会、中华环保联合会、成都市人民政府、四川省委网信办、中国信通院主办。有关部委领导、专家院士出席，政府部门和机构、重点企业代表等约500人参会。

作为发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》的企业之一，浪潮正在通过数字化、智能化技术创新做绿色低碳发展的践行者和赋能者。

一方面，浪潮通过建设绿色楼宇园区，推行日常办公低碳化，实现绿色生产和产品绿色全生命周期管理等方式，自身践行节能减排。

以绿色生产为例。浪潮对生产线进行智能化改造，浪潮智能工厂基于工业互联网平台，集成了600多个RFID、2000多个传感器、50个设备控制器、330套智能设备、6大核心系统，实现从柔性化生产到交付服务的全过程智能化，交付周期从18天缩短至5-7天，人员减少75%，降低了实验次数和废品的产生，有效减少碳排放。

浪潮还对产品设计、生产、包装、使用、废弃与回收的全生命周期进行节能降碳管理，设备包装采用可再生材料，减少使用非再生塑料制品，选用具有低碳环保资质的供应商等。

另一方面，浪潮积极用数字技术赋能经济社会绿色发展。浪潮作为新基建厂商，在创新探索提供绿色数字基建。

针对“耗电大户”数据中心，浪潮全新一代AI集装箱式集群数据中心解决方案可降低物流、装配、实施过程碳消耗20%以上；基于绿色开放标准的整机柜服务器，具备集中供电、散热和管理的设计架构，使用浪潮整机柜的某大型数据中心，电源转化效率提升5%，数据中心电力节约30%；浪潮数据中心液冷技术实现制冷系统30%-50%的综合能效提升，浪潮液冷服务器已在某运营商南方基地项目中应用，实际应用PUE可达到1.15以下。

业务上云降碳已成大势。浪潮基于在全国布局的7大核心云数据中心以及90+个地市云数据中心，为政企客户提供上云服务，覆盖全国245+省市，承载60000+政务应用，每年助力政府节省10亿千瓦时电力消耗，减少96万吨二氧化碳排放。

作为经济社会数字化转型优秀服务商，浪潮积极利用数字化、智能化技术推动传统行业进行低碳转型。

在智能制造方面，浪潮基于云洲工业互联网平台推动制造企业绿色发展，帮助企业提升资源利用效率。重庆天人工业集团携手浪潮云洲建设智能管理云平台，优化工艺，质检效率提升56%，人工成本降低38%。

在智慧水利方面，浪潮智慧水利解决方案支撑水灾害防御、水工程运行等智慧化应用。在广州北江大堤，基于浪潮智慧水利全栈云解决方案打造的“大禹针”上线运行后，实现了洪水监测、水位智能识别、采砂船智能监管等智能化管理，提升了水利工程和管理的智能化监管能力。

在智慧教育方面，浪潮为23个省（市）搭建省级教育云平台，可提供AI赋分和智慧阅卷、无纸化智慧教室、区域智慧教育等解决方案，支撑在线教育、网络教研、点播自学，推动教育低碳化。

浪潮还在积极探索用数字技术赋能能源互联网，推动能源产业数字化转型，针对数字能源平台、核心部件、储能装备、智能微网解决方案等数字能源关键技术进行研究与PoC验证。

数字经济代表绿色经济的发展方向、数字化促进绿色可持续发展已成共识。浪潮作为数字经济的代表企业，将继续致力于数字经济与绿色经济相互促进、协同发展，通过持续科技创新，加速以数字技术赋能绿色经济发展，助力国家“双碳”目标实现。

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浪潮践行“双碳”战略，参与发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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