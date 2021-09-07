北京2021年9月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 公司今日宣布，箩筐旗下公司易图通与自动驾驶平台提供商Zenseact签订数据及技术服务管理的指定服务合同，易图通将为Zenseact开展部分自动驾驶仿真测试、数据采集和管理服务以及提供相关技术服务。

Zenseact是沃尔沃汽车全资子公司，专注于自动驾驶和主动安全软件的开发，是业界备受信赖的品牌。其下一步是将自动驾驶平台产业化并且建立起具有现实意义的自动驾驶安全基准以大幅提高自身产品的信赖度。

易图通是中国领先的自动驾驶高精度地图服务商，牵头负责制定了中国自动驾驶高精度地图采集及交换格式行业标准和自主代客泊车高精度地图与定位技术行业标准。公司为多家车企及一级供应商提供自动驾驶高精度地图量产、自动驾驶仿真测试、数据采集及管理等服务。积极服务于Zenseact、博世、大陆、奥迪、福特、沃尔沃、大众、吉利、红旗、北汽新能源等多家客户。

董事长兼首席执行官宋雪松先生表示：“我们很荣幸成为Zenseact的自动驾驶数据和技术服务提供商，并期待与之团队密切合作，共同完成Zenseact创建安全可靠的自动驾驶平台的使命。我们相信此次合作代表了易图通业务版图扩张的巨大机会，同时我们也希望与全球更多的合作伙伴建立更深层次的合作。”

关于箩筐技术公司

箩筐技术公司是全球技术领先的时空智能大数据服务公司，中国领先的位置数据及行业应用解决方案提供商，中国领先的高精度地图服务商。依托自主研发的专利技术，基于高精度地图及多源时空智能大数据，建立城市级和行业级全息时空数字孪生系统，积极服务于智慧交通（自动驾驶、智慧公路、车路协同）、自然资源资产管理（碳中和及环境保护遥感数据服务）、LBS智慧行业应用（移动互联网本地商业位置服务、智慧出行、智慧物流、新基建、智慧城市、应急救援）等领域。

商业风险和前瞻性陈述

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合并依照美国1934年《证券交易法》21E条款和1995年的《私人证劵诉讼法》创建的安全港定义。前瞻性陈述中会使用一些术语，例如“将要”、“期望”、“期待”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“未来”、“展望”和其他相似的表述。前瞻性陈述以管理层目前的预期以及现在市场和运营情况为基础，包括了已知和未知的风险、不确定性和其它因素，这些情况都难以预测而且大多是公司难以掌控的。因此可能导致实际结果、表现或成绩与前瞻性陈述出现很大偏差。请参阅公司提交给美国证券交易委员会文件中列明的各种风险和不确定性因素。除法律要求之外，我们没有义务出于任何原因更新或修订前瞻性陈述。

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箩筐旗下公司易图通与Zenseact签署自动驾驶数据服务合同 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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