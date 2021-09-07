香港2021年9月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 英矽智能（Insilico Medicine）—专注于靶点发现、小分子化学和临床研发的端到端人工智能药物研发公司宣布与剑桥大学达成合作。根据协议，英矽智能将授权剑桥大学的研究学者使用其自主研发的人工智能靶点发现平台PandaOmics，并设立研究生奖学金全力资助与蛋白质液-液相分离有关的人类疾病的靶点识别研究。

近期来的研究表明，蛋白质液-液相分离广泛存在于细胞中，并驱动多种重要的生物学功能。由蛋白质液-液相分离形成的细胞凝聚物与多种人类疾病有关，但致病的分子机制尚不确定，亟待科学界对此进行有效的靶点识别研究，以帮助针对相关疾病的药物研发取得成功。

英矽智能与剑桥大学的合作，将聚焦由蛋白质液-液相分离形成的细胞凝聚物所引起的人类重大疾病。根据协议，双方将结合剑桥大学Michele Vendruscolo教授研究团队的开创性方法，该方法可以在蛋白质组中预测细胞凝聚物形成的倾向，与英矽智能的人工智能靶点识别平台PandaOmics，将这些细胞过程中的蛋白质与人类疾病联系起来，发现一系列药物研发的潜力靶点，旨在蛋白质液-液相分离过程时从药理学上调节这些蛋白质的细胞毒性影响。

英矽智能创始人兼首席执行官Alex Zhavoronkov 博士表示，“Michele Vendruscolo教授的实验室是世界上顶尖神经退行性疾病与蛋白质内稳态研究的知识与能力创造中心之一。利用人工智能靶点识别工具PandaOmics的研究生，或将有机会为这一具有前景的研究方向做出贡献，这使我深感荣幸。”

剑桥大学化学系错误折叠疾病中心副主任Michele Vendruscolo教授表示，“我很高兴我们能有机会与英矽智能合作，通过合作将有助于我们识别生物过程中最佳的药理干预靶点和相应的蛋白质，用于与蛋白质液-液相分离有关的人类疾病研究。”

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英矽智能与剑桥大学宣布合作，聚焦与蛋白质液-液相分离有关疾病靶点识别 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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