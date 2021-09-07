性骚扰，多少人在职场隐忍？受访者_新浪财经_新浪网

原标题：性骚扰，多少人在职场隐忍？ 9月6日，“阿里女员工被侵害”案有了新进展。该事件引发公众对职场性骚扰的关注。 调查显示，七成遭遇职场性骚扰的人保持沉默 什么是职场性骚扰 职场性骚扰，是发生在工作场所的，以动作、语言、文字、图片、电子信息等方式实施，与性有关的、违背员工意愿的行为。 这里与性有关的包括： 发送含有性意味的文字、视频、图像； 具有性含义的玩笑、戏弄； 在被拒后仍持续地邀请共进晚餐或约会； 故意传播具有性含义的谣言； 询问或告知性经验； 以提拔、金钱进行性交换； 反复凝视对方身体敏感部位； 强迫发生性关系等 职场性骚扰都发生在哪 有公益组织在2018年对233人做出调查，结果表明，超过一半的职场性骚扰，发生在办公室、工作应酬场所。19%的职场性骚扰发生在差旅交通工具、旅馆、酒店等场所。这些地方是工作应酬、团队建设的必要场所，但又相对封闭，给职场性骚扰的受害者在求助、收集证据时增加了难度。 遭遇职场性骚扰的后果 在所有遭遇过职场性骚扰的受访者中，44.5%的人认为会影响人际关系和交往；18.7%的人经历性骚扰后患有持续的精神抑郁，有自残或自杀的倾向与行动。 一份在2013…