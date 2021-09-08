香港2021年09月08日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 由中⾦投X的创始人Nina Xiang撰写的新书《中美科技战：来自中国科技发展史的启示》今日重磅发布，现已开始在亚马逊网站上线销售。

这本书以半导体芯片行业为焦点，深入探讨了中国科技发展的历程，揭示了科技创新跨越对中美当前和未来国际竞争关系的深刻影响。

“许多人在谈中美科技战，但很少有人试着从历史的维度来诠释它”，作者Nina Xiang表示。“我希望通过这本书让读者真正了解到中美是如何一步步走到今天的。”

尽管中国政府为推动“中国芯”的崛起做出了数十年的努力，但中国目前的技术水平还远落后于一些发达国家，常受制于美国的贸易封锁。《中美科技战》一书正是聚焦了中美科技竞争的内核——芯片。

撕掉神话的标签，围绕全民造芯、强制技术转让、中国芯扶持政策，揭秘中国科技发展的真相。本书对这些热搜关键词的独到见解不仅使读者耳目一新，也为中国创新之旅研究带去了全新的视角。

“中美科技战并没有所谓的正式宣战或某个决定性开战事件；它更像是一场冲突不断、军备不止的持久战，充斥着一些无法预测且不定时爆发的挑衅和争端”，Nina Xiang分析道。“战争的前线已经划定，尤其是半导体、5G和人工智能。中美两国在这些赛道的竞争尤为胶着，对全球供应链的冲击与日俱增。”

这本英文书目前以电子版和平装印刷版两种形式在亚马逊出售：

https://www.amazon.com/dp/B098YSDSD6/

关于作者

NINA XIANG是中国风险投资和科创⾏业资深专家，拥有近20年的专业投资和科技媒体经验。她曾先后在北京，纽约，上海和⾹港就职于彭博商业周刊，欧洲货币机构投资者，第⼀财经和中国国际⼴播电台等。

她于2011年创办中⾦投X（China Money Network），⼀个紧密跟踪中国风险投资和科创的在线资讯和数据平台。

她是世界经济论坛的议程贡献专家和ChinaBang年度⼥性创业者奖项获得者，并经常作为客座嘉宾出现于包括BBC和CGTN在内的各⼤国际媒体平台。她的上一部著作《红色AI：中国人工智能崛起之胜利与警示》在亚马逊分类排行中位居榜首。

Nina Xiang今日发布《中美科技战：来自中国科技发展史的启示》 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: China Money Network