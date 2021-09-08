情侣在酒店开房发现摄像头登上热搜 酒店：贼喊捉贼摄像摄像头酒店针孔_手机网易网

【CNMO新闻】对于“打工人”来说，周末、节假日才有时间进行短途旅行，而住处大概率是 酒店 。近年来，很多酒店被曝出安装 针孔 摄像 头，偷拍住客，危险一直暗藏在身边。据小莉帮忙报道，9月6日，王先生反映他和女友在周口淮阳迎宾馆入住一夜后，第二天早上在空调软管处发现一个针孔摄像头，当时还亮着灯。此事一经发出，便在网上引发网友热议，登上微博热搜。 王先生表示，他8月28日从福建回去，带女朋友去玩，当天晚上在淮阳迎宾馆办理入祝早上睡醒时，他无意中发现在空调软管处有一个“黑点”，过去查看后发现是一个针孔摄像头，而摄像头此刻还在运行。王先生随后拍摄了视频，并找到酒店的工作人员交涉。对此，酒店负责人表示：我不知道谁装的摄像头，我也怀疑是你们自己装的。王先生要求3万元的赔偿，酒店方表示最多承受1万元，目前王先生已报警。 王先生发现的针孔摄像头 依据《消费者权益保护法》，酒店应当对消费者尽到安全保障义务。对于酒店偷拍乱象，市场监管部门应当加强对微型摄像设备厂家和商家的监管，执法部门也要加大对偷拍者的惩戒力度，双管齐下才能有效杜绝。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”…