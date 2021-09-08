聚焦数博会｜数字技术融入社会治理赋能河北创新发展_河北新闻网

聚焦数博会｜数字技术融入社会治理赋能河北创新发展 2021-09-08 04:53:22 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 当数字技术融入社会治理 ——数字经济赋能河北创新发展（下） 9月6日，参观者在2021中国国际数字经济博览会中国联通展位了解“智慧冬奥驾驶舱”。 河北日报记者 赵海江摄 数字技术改变着社会治理的方方面面。 无证出行的设想即将变成现实；独居老人的些许异常会有专人过问；农民只要轻点手机就能了解村情、查看农作物长势；高速公路上出现抛撒异物，系统会提示及时处理……2021中国国际数字经济博览会上，社会治理方面的最新数字化成果吸引着人们的目光。 推进新型智慧城市建设 博览会上，智慧城市建设是很多企业推介的重点。常山北明科技股份有限公司就是其中之一。 “很多人都体会过忘记携带证件的苦恼。随着数字技术的发展，未来人们将实现无证出行，这是智慧城市建设的一个突出体现。”9月7日，在2021中国国际数字经济博览会主题展馆常山北明展台前，公司工程师徐东旭向记者介绍。 无证技术的实现是利用了区块链“可信、可追溯”等特点。常山北明通过流程优化、机制创新和技术保障，能够实现电子证照在政务服务…