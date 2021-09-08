上海2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021环球旅讯峰会，环球旅讯邀请了6位与酒店业“羁绊”颇深的嘉宾，其中，白天鹅宾馆和青岛海景花园大酒店作为中国老牌高星酒店的代表，在创新转型路上颇有建树。与酒店打交道的企业，也有更多独特的视角去看【酒店产品升级方法论–老酒店如何追上新世代用户的需求】，碰撞出新的火花。

时代在变化，老酒店面对的客群在变化，年轻人已经不吃老一套了。如果你问年轻人：连锁商务酒店和拍照好看的单体酒店你会选择哪个？“如果可以选择，我会拍完照，然后回商务酒店睡觉”，这个回答很“流氓”，但说出了部分年轻人的心声：拍照好看不一定睡得舒服，但千篇一律的酒店着实无趣了。当代年轻的消费群体，需求早已不限于住宿，他们的需求更加个性化。

以00后小O为例，她每次订酒店必选“影音房”，“直接在大屏幕上投屏，灯一关就有‘私人影院’，不爽吗？”除了对酒店有更多功能性需求，他们对情感甚至建筑设计都有需求，更注重追求精神层面的需求和满足。

酒店并不擅长成为引领用户需求的角色，但也在努力追赶逐渐掌握消费话语权的新时代用户的需求：从设计上走新中式、宫廷风，引入国潮、潮玩的元素，还玩起了“剧本杀”。

但是，年轻人是不是吃这一套？生于改革开放时代的老酒店，如何通过产品创新、服务思维、IT 系统的优化，满足新世代用户对住宿的新需求？他们将在2021环球旅讯峰会上给出他们的答案。

立即点击查看峰会详情：https://www.traveldaily.cn/go/19127

关于住宿业，我们还在思考：十年后的住宿业是什么样的？私域流量这波红利，中小酒店集团把握了吗？未来5年，民宿行业的新红利和新机遇……

为什么要参加环球旅讯峰会？

在这里，有趋势还有方法论

除了在中国住宿业峰会上对住宿业相关前沿话题进行深入探讨，2021环球旅讯峰会还包含：环球旅讯峰会、中国航空营销峰会和中国目的地数字化峰会。

在这里，我们有行业领军人物对旅游业趋势的展望，更有项目操盘手聚焦热点话题，共同解析旅游产品的变革方向及实操逻辑。点击查看2021 环球旅讯峰会精华日程（更新中）：https://mp.weixin.qq.com/s/nnQsstqrKQS5L9PIC0tkMw

在这里，不只有你的对手

这里还有更多潜在的合作伙伴，他们都选择来到2021 环球旅讯峰会。预计将有超过1700位来自全球航空公司、酒店、OTA、景区及旅游局、旅行社、机票代理人、邮轮、用车、以及投资机构等具有决策权的中高层管理者出席，他们主要负责高层管理、营销、电商、运营、销售、IT、投资等职能角色。11月9日-11日，他们都将来到上海国际会议中心。

往届峰会有多精彩？

环球旅讯峰会已成功举办十三届，是一年一度的行业盛会。为什么旅游业的领军人物要来，中高层也要来？首旅如家酒店集团总经理 孙坚曾这样评价“环球旅讯峰会”：“在中国，如果你希望在酒店住宿、旅游、休闲，包括 OTA等领域有所作为，那么你必须要去参加环球旅讯峰会：因为其信息最聚集，拥有最多专家最专业的视角和观点，是一个非常好的旅游行业线下智库。”

华住集团 总裁兼华住中国CEO 金辉被问及“你为什么会选择去环球旅讯峰会”时，给出的回答是：环球旅讯峰会是中国最好的旅游行业峰会，没有第二选择。

你，还不来吗？

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2021环球旅讯峰会精彩日程揭晓：老酒店如何追上新世代用户的需求 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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