石家庄2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月6日-8日，由工业和信息化部、河北省人民政府主办的2021中国国际数字经济博览会（以下简称“数博会”）在河北石家庄举办。作为新一代信息技术领军企业，浪潮全面参与数博会，浪潮集团执行总裁王洪添应邀出席大会开幕式暨主题峰会并发表主题演讲。

聚焦大会主题“创新发展与数字经济”，王洪添在“数据融合提升治理能力”主题演讲中表示，浪潮基于云计算、大数据、人工智能、区块链等数字技术，积极推动数据融合，在提升社会治理、政府决策、政务服务等方面得到推广应用。

在社会治理方面，以浪潮支撑的“健康码”为例，截至9月1日，国家“健康码”疫情数据查询核验服务调用突破1521.92亿次，日增调用量约2亿次，确保了各地“健康码”赋码信息的准确可信，对战“疫”起到了至关重要的作用。

在政府决策方面，以张家口为例，张家口市政务信息资源交换共享平台项目建立全市政务信息资源共享的载体和通道，推进数据信息交换。截至 2021年9月，全市动态梳理确认信息资源目录 724个，归集上线 691个目录约1.4 亿条数据，有效支撑了张家口市各部门的数据应用，提高行政效率。

在政务服务方面，以“渝快办”为例，重庆依托“渝快办”一体化政务服务平台，为企业群众提供“一站式”网上预约、办理、查询、评价服务，市级行政许可事项“一次不跑”和“只跑一次”、网办率均大幅提升，审批平均用时由14.2天压缩到3.28天，已上线服务事项1221项，办件量累计突破1.8亿件，注册用户突破2000万。

王洪添还介绍了浪潮以人工智能推动数字服务智能化发展、5G+工业互联网推动智能制造转型升级、区块链构筑安全可信市场秩序等方面实践。

目前，在数据应用领域，浪潮推动制定了3项国家标准，为国家数据共享交换平台、国家公共信息资源开放平台、“互联网+政务服务”共享交换平台、国办内网共享交换平台4个国家平台提供了技术支撑，还为14+省、130+地市提供了服务。王洪添强调，未来，浪潮将进一步发挥新一代信息技术企业优势，与生态伙伴共同助力经济社会数字化转型。

在数字赋能促进河北高质量发展论坛上，浪潮新基建董事长王燕波介绍了浪潮为满足新基建建设的迫切需求，形成“感知、融合、应用”三大核心理念。在感知端，以物联感知体系赋能传统基础设施智慧化升级；在融合端，以城市大脑为核心融合多元信息基础设施；在应用端，以城市运行管理服务平台为核心，推动城市治理模式和产业发展模式不断创新。

在企业数字化转型高峰论坛圆桌对话环节，浪潮通软副总裁宫业科表示，数字技术是驱动企业数字化转型的核心动力和关键力量，推进企业数字化转型，需要以数据为核心，打造“新战略、新生态、新平台、新思维”引领的智慧企业。

在5G产业发展高峰论坛“共创5G产业发展”主题圆桌对话环节，浪潮通信副总经理武玉刚表示，5G产业发展需要各方秉承开放的理念和心态，产业赋能不仅需要5G网络，还有AICDE技术，开放是基础，这也是浪潮从IT进入到CT的前提。浪潮秉承开放理念，研发出行业专网产品和边缘计算产品，在多行业场景落地。

会议期间，浪潮行业数字平台（IDP）摘得“优秀解决方案奖”，浪潮市场监管综合服务平台、公共信用信息综合服务平台、智慧民政综合解决方案三项产品荣获“2021年企业数字化转型优秀案例”。同时，浪潮还搭建了科技感十足的展区，全面展示了智慧计算、浪潮云、工业互联网、新基建、智慧行业、5G等核心业务以及解决方案。

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浪潮参加2021中国国际数字经济博览会 助力数字经济创新发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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