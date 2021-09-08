安博教育旗下人众人正式宣布平台开源，推出“城市合伙人计划”

北京2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安博教育集团（纽约证券交易所上市：AMBO，以下简称安博），是一家领先的致力于提供跨境职业赋能学习和科技服务的专业化教育机构。日前，安博教育集团旗下人众人正式宣布将历经26年打造的体验式培训平台和标准化体系对外开源，特别推出“城市合伙人计划”，为“双减”背景下面临转型之困的教育培训机构和个人、有志于投身体验式培训行业的创业者以及遭受疫情冲击，导致客源流失、业绩下行的同业机构提供逆境突围的发展机会。

此次升级，人众人以“寻找合伙人，共创大业”为战略目标，将为每位合伙人提供品牌、产品、师资培训、安全培训体系、后勤支持体系、企业运营体系等六大支持。企业将为合伙人打造良好的市场环境，给予新课程优先权，提供优质的后勤保障服务，按照标准进行师资培训、安全培训；同时，将为合伙人提供完善、科学的运营体系支持，帮助合伙人降低运营成本，提升利润率。

安博教育集团董事长兼CEO黄劲博士表示：后疫情时代下，各行各业都面临着结构调整和转型升级的严峻挑战，人众人作为体验式培训的中国开拓者和践行者，将各类体系与资源对外开源，赋能企业与人才的转型，向社会、行业传递了战胜困难的信心。未来，人众人将不忘初心，在体验式培训领域持续耕作，聚焦体验式培训产业升级，带领更多企业与个人突破困局，再创新局。

关于安博教育集团

安博教育集团是一家领先的提供高品质、个性化教育服务的跨境职业赋能学习和科技服务专业化教育机构。安博着眼于国家经济转型升级对于人才战略升级的需求，以及个人学业职业发展对于高品质学习服务的需求，通过标准化、信息化、国际化的服务平台，以及线上线下结合的混合式服务手段，帮助用户突破有形和无形边界，让每一位学生达成“升好学、就好业”的目标，让每个机构用户提升竞争力与影响力。目前，安博教育在中国和美国为学生提供服务。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。该等陈述的“前瞻性”在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案 (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中定义。该等前瞻性陈述可通过“将要”、“预计”、“预期”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”及其他类似陈述等用语识别。除此之外，本公告中的概述和管理层的引述以及安博的战略和运营计划，都包含了前瞻性陈述。安博还可在其提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性及其他因素，多项因素可导致实际结果与任何前瞻性陈述中所载结果有重大差异。潜在风险和不确定性，包含但不限于以下各项：公司的目标和战略，扩张计划，内容和所服务市场的预期增长，公司对维护和增强客户关系的预期以及公司业务地区的经济和商业发展条件。有关以上及其他风险，不确定性或影响因素的更多信息均包含在本公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本公告中提供的所有信息均截至到公告发布日，除非有适用性法律要求，否则公司不承担任何因新信息，未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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