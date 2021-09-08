师董会亮相2021年中国国际服务贸易交易会

被授牌为首批ISO卓越服务系列国际标准宣贯应用试点企业并与俄华战略合作协会达成合作

北京2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 师董会信息科技有限公司（简称“师董会”或“公司”）（NASDAQ交易代码：SDH）作为一家中国线上线下融合、大咖导师专家引领的知识智慧共享及企业互助服务平台，今天宣布其子公司师董会（北京）信息科技有限公司（简称“师董会（北京）”）出席了9月2日-7日在北京举办的2021年中国国际服务贸易交易会。在本次交易会欧亚城市合作论坛上，师董会（北京）与俄华战略合作协会达成战略合作协议（简称“协议”），该协会主要致力于促进中俄双边合作。



2021年中国国际服务贸易交易会

根据协议，协会会长刘丽将担任师董会导师，师董会（北京）副总裁齐晨明将担任协会专家。双方将共同努力，充分利用各自的优势，推进提供企业深度咨询服务，联合举办活动，孵化创业企业，促进欧亚经贸通项目落地和欧亚大众传媒业务建设等项目合作。

此外，公司在中国国际服务贸易交易会期间成功入选首批ISO卓越服务系列国际标准宣贯应用企业名单。为了推动国际标准化组织（ISO）发布的两项ISO卓越服务系列国际标准，落实《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》中的具体部署，中国贸促会、中国标准化协会举办并选取了国内各领域有先进代表性的企业作为ISO卓越服务系列国际标准宣贯应用试点企业。

师董会董事会主席兼首席执行官胡海平说：“我们很高兴与俄华战略合作协会达成合作，在世界经济面临疫情带来的不确定压力，以及中俄两国持续加强经贸合作的趋势下，数字技术和智联网模式的组合，对于有效推动中俄两国之间的企业交流对话、整合中俄企业资源与项目投融资需求、促进两国企业高质量互惠发展有着重要意义，是新时期、新技术、新模式下推动和探索数字化全球企业服务生态的进步。第五届中国服务贸易标准化论坛也表明了中国适应全球服务贸易快速发展的决心，它现在已经成为国际服务贸易界沟通思想、连接供需、共享商机、谋求全球共同发展的关键平台。师董会很荣幸入选首批试点企业名单，将致力于助力中国实现开放创新、加快共享繁荣的目标。”

关于师董会

师董会（NASDAQ交易代码：SDH）专注于通过其线上线下融合的智联网 — 知名导师专家引领的智慧共享及企业互助服务平台，通过其线上师董会移动应用APP及线下遍布于全国35个城市，北京、上海、杭州等51个本地服务中心，为中小企业和创业者提供企业发展咨询指导、商业智慧课程指导、企业孵化、企业合作、产投研资源对接等商业服务资源等支持。师董会由杉杉集团前总裁胡海平创立，广邀一线企业家、投资家、科学家及领域专家为导师，助力广大中小企业科学发展，共建企业成长生态链。目前其APP拥有2600多位导师/专家、550多万注册用户，是国家高新技术企业、美国纳斯达克上市公司。更多信息请访问www.sdh365.com 。

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