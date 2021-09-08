北京2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 流量见底的当下，越发高涨的获客成本和缓慢的拓客增长，使得绝大多数B2B企业已经意识到私域运营的重要性，纷纷推进私域化进程，但却常常困于所谓的“社群”中，运营方式平庸又机械。

实际上，面对常态化的私域竞争，B2B企业突破重围、获取用户注意的关键在于：与用户建立真正且长久的信任。其中，内容和品牌传递出的价值是获取信任的基础，这也是私域建设的最大挑战之一。

这主要是因为，相较于C端客户，B2B行业客户购买决策具有产品复杂客单价高、用户决策链路长、用户决策相对理性等特征。

当一个决策上升到企业采购的层面，漫长的沟通总是形影不离。如何通过私域流量运营，在漫长的沟通过程中获取用户信任，最终获得线索转化？百度爱番番提出三大获客模式+两大核心载体，助力B2B企业玩转私域营销，提升获客转化ROI。

一、建设价值共识的流量载体

首先，要做私域，需要建设一个流量池。

对于B2B企业来说，很多企业的客户资源都存在于自家的CRM系统里。

而外部流量更多的是双微、搜索引擎和其他的自媒体平台，通过这些渠道可以持续不断地获取新用户、获取流量、建立和拓展流量池。那么，这些流量该怎么用呢？

必备矩阵：微信公众号

不同于 B2C 行业，微博和一些短视频平台几乎是比较鸡肋的存在，但是微信公众号却是必备。对于B2B企业来说，更多地可以将企业的微信公众号定位于“服务”，适当地开发一些服务型的交互功能。

比如：售后求助、技术和知识分享（在线学习、视频直播）等等模块，需要从已经成交或还在观望的客户痛点去寻找，提供的服务要对现有服务起到辅助和增值服务的作用。

用完即走：微信小程序

通过长时间公众号的运营，微信已经成为触达用户的重要渠道之一，积累了大量的粉丝和会员，此时公众号把作为消息推送的小程序作为“用完即走”的服务相结合，可以增加用户粘性，创造更多商业价值。

公众号可以加入小程序入口，把大量的粉丝引导到小程序的服务及预约上，深度的增值服务功能将提高用户粘性并促进销售转化。

比如，为了能够让客户更加直观、便捷地了解电梯产品，爱番番拓客专业版客户龙闯电梯推出了微信展厅小程序，打破了传统APP需要下载、以及IOS和安卓系统的限制，可以直接在线使用，极大的简化了用户使用流程。

进入小程序，用户可随时随地了解电梯产品、公司服务、线下展厅等信息，在观看合适后，还可直接与销售进行沟通、预约，大大节省沟通成本。

龙闯电梯将展厅小程序配合爱番番自动旅程功能，为所有新留资的线索自动发送带小程序短链的短信，龙闯电梯小程序访问量增加超3成。

输出价值：建立内容输出体系

其实不管是 B2B 还是 B2C 都需要搭建内容体系，只是 B2B 的内容体系在整个商业模式中显得更加重要，这是由B2B客户群体的质量决定的。

二、打造优质KOL，为品牌寻代言人

优质KOL的打造和运营是B2B必须要做的事情，那么如何寻找并深度打造呢？或许，大家可以对标一下这三种方式：

标杆客户：从自家客户群里挖掘，相互认可以后直接开展合作

社交平台：微信群、相关合作媒体等，需要一定的时间去观察、筛选和接洽

专业人士：相关领域里的专业人士，可以通过项目合作的方式切入

KOL的合作模式通常是在举办线上或线下讲座和研讨会时，邀请来参与会议，进行分享，这样既可以帮助KOL建立自己的圈子和人脉资源，又可以为他们自身的价值进行加持，更是对他们所在企业的品牌有一定的宣传。

三、口碑营销：让用户自发进行宣传

麦肯锡数据显示：在所有购买决策中，有20%~50%的决策背后的首要因素是口碑 — 而在B2B行业中，这个比例会更高。

那么B2B企业的口碑营销怎么做？除了认真打磨产品和内容，获得客户认可，还可从以下两点入手：

发展大客户

很多B2B的公司基本上都会有自己的大客户部门，这些大客户是企业的标杆和行业的风向，通过私域，反复触达，利用这些大客户在行业的影响力，以点带面进行辐射，驱动其同业、友商甚至是竞品和跟随者主动认可和接受同款产品。

洞察客户心理

如何让客户自发地进行口碑宣传？这个时候就需要针对每个客户的画像和心理做一定的分析：是说服别人来使用自己同款产品之后能够带来的成就感，还是在进行宣传后可以获得实际的好处。

爱番番拓客专业版客户大麦植发就是抓住了客户心理，利用爱番番的短信营销在节假日、生日或客户回访日为客户发送关怀短信，不仅提升了品牌口碑，也提升了客户的好感与信任。

三大获客模式+两大核心载体，爱番番为B2B企业私域营销打法支招 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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