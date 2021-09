The Glen Grant(R)发布纪念陈酿

这家标志性斯宾塞产区品牌致敬备受赞誉的酿酒大师丹尼斯·马尔科姆,发布奢华限量版60年单一麦芽苏格兰威士忌陈酿

苏格兰罗斯2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — The Glen Grant Distillery®宣布了一款独家限量版60年单一麦芽苏格兰陈酿,以致敬The Glen Grant的丹尼斯·马尔科姆长达60年的传奇职业生涯,他是苏格兰服务时间最长的酿酒师之一。这款限量版酒将于今年10月发售,灌装的是1960年10月24日注入前奥罗索雪利桶(#5040)的陈酿,这是该品牌181年的历史上迄今为止最老的陈酿灌装,全球仅发售360瓶。

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years is priced at € 25,000.00 and will be available in select retailers in global markets beginning in October, 2021