The Glen Grant(R)发布纪念陈酿

这家标志性斯宾塞产区品牌致敬备受赞誉的酿酒大师丹尼斯·马尔科姆，发布奢华限量版60年单一麦芽苏格兰威士忌陈酿

苏格兰罗斯2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — The Glen Grant Distillery®宣布了一款独家限量版60年单一麦芽苏格兰陈酿，以致敬The Glen Grant的丹尼斯·马尔科姆长达60年的传奇职业生涯，他是苏格兰服务时间最长的酿酒师之一。这款限量版酒将于今年10月发售，灌装的是1960年10月24日注入前奥罗索雪利桶（#5040）的陈酿，这是该品牌181年的历史上迄今为止最老的陈酿灌装，全球仅发售360瓶。



The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years is priced at € 25,000.00 and will be available in select retailers in global markets beginning in October, 2021

极其稀有和珍贵的陈酿 — 丹尼斯·马尔科姆60周年版，是一款奢华烈酒，展现出只有经过岁月沉淀和专注投入才能造就的优雅。 糅合The Glen Grant悠久、丰富的历史与丹尼斯·马尔科姆深厚的专业知识，这次表达标志着The Glen Grant令人振奋的新篇章，展示了这位酿酒大师在世界舞台上非凡的六十年职业生涯。

每一瓶都有定制号码，360个酒瓶每一个都是采用水晶玻璃手工吹制，由世界知名Glencairn Studio基于酿酒厂独特的细长壶式蒸馏器设计。装在由可持续胡桃木精心制作的优雅展示盒中，制作每个酒瓶本身需要超过15个小时的专业工艺，包含精妙的细节，象征着The Glen Grant的独特香味。每个展示盒中都雕刻了酿酒大师的签名，内附丹尼斯·马尔科姆本人签名的正品证书。

The Glen Grant丹尼斯·马尔科姆60周年纪念陈酿是以52.8% ABV装瓶的60年陈酿，并采用非冷凝过滤以保留最佳风味和芳香。酒体呈现深栗色，从充满活力的塞维利亚橙味开始，而后呈现出丰富的水果和坚果芳香；杏子、桃子、葡萄干、山核桃，夹杂着丝丝雪茄烟味。口感丰富，果味浓郁，黑巧克力与太妃糖完美均衡，口感有液体水果蛋糕的元素，余味绵长，萦绕着无花果、海枣、甘草和丝丝烟味。

丹尼斯·马尔科姆于1946年出生于The Glen Grant酿酒厂，在全世界烈酒行业中，鲜有人像他一样出自威士忌行业世家。循着父亲和祖父留下的足迹，他于15岁从制桶学徒开始入行，后来担任主管公司九家酿酒厂的经理。丹尼斯目前担任酿酒大师，已经成为该品牌及其历史不可或缺的一部分，他保持了麦芽的独特特性，同时创新和发展了屡获大奖的表现形式，包括新推出的Arboralis及其10年、12年、15年和18年陈酿的核心表达。回顾其钻石周年纪念日，马尔科姆表示：“这对我来说从来都不是一份工作，而是一种生活方式。我不喜欢我的实际生日 — 那会让我又老了一岁。但我喜欢我在The Glen Grant的里程碑，因为这会让我感觉又在这里多度过了一年。我可以继续做我注定要做的事情。”

马尔科姆在酿造The Glen Grant单一麦芽苏格兰威士忌方面的精心工艺和对细节的关注得到了全球认可，包括2016年伊丽莎白二世女王陛下对他的服务给予表彰，当时他获得大英帝国最优秀官员称号。丹尼斯于2014和2015年入选威士忌杂志名人堂，因其在行业内的非凡成就，首次获得Spirit of Speyside大奖。丹尼斯还于2015年获得Whisky Advocate终身成就奖，并于同年荣获International Wine and Spirits Competition苏格兰威士忌行业杰出成就奖。

“随着The Glen Grant®丹尼斯·马尔科姆60周年版的推出，我们庆祝并致敬一位真正的苏格兰绅士以及全球公认的苏格兰威士忌匠师的职业生涯。 丹尼斯不仅创作了世界上获奖最多的单一麦芽威士忌，而且还成为行业坚定的拥护者。他以从不懈怠的热情追求自己所创造的每款产品保持始终如一的品质，从而受到全球鉴赏家、收藏家和爱好者的推崇。丹尼斯甚至手工灌装这些酒！”金巴利集团首席执行官Bob Kunze-Concewitz表示。“我们很荣幸能与这样一位传奇人物合作。 这款精致、非凡的威士忌是对他最喜欢的生活的奢华致敬。”

The Glen Grant丹尼斯·马尔科姆60周年纪念款60年陈酿的定价为25000.00欧元，将于2021年10月开始由全球市场的部分零售商销售。

关于 The Glen Grant

The Glen Grant的故事始于1840年的斯宾塞罗斯——苏格兰最著名的威士忌产区，由John和James Grant兄弟创立。如今在罗斯的生产仍在持续，The Glen Grant拥有一系列久负盛名的行业奖项，以其在不同年份产品始终如一的品质而享誉世界。 The Glen Grant以其优雅而诱人的口感而闻名，这源于创始人詹姆斯·格兰特（James Grant）的儿子詹姆斯·格兰特（James ‘The Major’ Grant）推出的革命性细长蒸馏器。直到今天，这一历史悠久的遗产仍是这个品牌独有的特色。

今天，屡获殊荣的The Glen Grant酿酒大师丹尼斯·马尔科姆指导并负责这款深栗色酒的制作。他于1946年出生于The Glen Grant酿酒厂，50多年来一直在The Glen Grant工作，对这一行业充满非同寻常的热情并拥有无与伦比的专业知识。丹尼斯无与伦比的苏格兰威士忌经验确保在The Glen Grant系列中的每一种表达都能充分利用烈酒、木材和时光的精妙锤炼。

当前产品系列包括：The Glen Grant Major’s Reserve、Arboralis、10年陈酿、12年陈酿、15年陈酿、18年陈酿（部分市场）、限量版瓶装酒和旅行零售店专属产品精选，包括12年非冷凝过滤陈酿和Cask Haven。 The Glen Grant于2006年成为金巴利集团旗下公司。每款The Glen Grant单一麦芽苏格兰威士忌的ABV在每种表达方式和消费者之间都存在差异，我们鼓励他们始终以负责任的方式饮酒。

获奖 THE GLEN GRANT 产品

Glen Grant 12 年 陈酿 （2021年）

89分，金奖 – Ascot

93分，最具价值奖 – USC

91分，杰出金奖* – BTI

Glen Grant 15 年 陈酿

94分，铂金奖 – Ascot（2021年）

两个金奖 – SFWSC（2019年，2021年）

92分 – USC（2021年）

93分，杰出金奖* – BTI（2021年）

金奖：“年度最佳单一麦芽苏格兰” – 纽约国际烈酒大赛（2020年）

Glen Grant 18 年 陈酿 （2021年）

100分，两次铂金 – Ascot奖

两次金奖 – 旧金山世界烈酒大赛

95分，最终决赛入围奖 – USC

93分，杰出金奖* – BTI

关于金巴利集 团

金巴利集团是全球饮品行业的主要企业，业务遍及全球190多个国家，在欧洲和美洲处于领先地位。金巴利集团成立于1860年，目前已成为全球高端烈酒行业的第六大运营商。金巴利集团的产品组合拥有50多个品牌，涵盖烈酒（核心业务）、葡萄酒和软饮料。其国际知名品牌包括Aperol®、Appleton Estate®、Campari®、SKYY®、Wild Turkey®和Grand Marnier®。金巴利集团总部位于意大利米兰，在全球拥有22家工厂，在22个国家/地区拥有自己的分销网络。金巴利集团拥有约4000名员工。自2001年起，母公司Davide Campari-Milano N.V.（Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM）的股票在意大利证券交易所上市交易。更多信息请访问：www.camparigroup.com。请以负责任的方式享用我们的品牌。

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