北京2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月8日，《经济观察报》主办的第十一届（2021）IF·商业地产年会举办，云泰商业以出色的运营管理能力、创新的购物空间和体验打造能力荣获2021“卓越创新运营企业”大奖。云泰商业总裁吴铮先生凭借在商业地产运营开拓性的实践、创新与管理能力，被授予“年度风云人物”。



云泰商业荣膺2021 IF•商业地产年会“卓越企业”大奖

“IF·商业地产年会”是由全国第三大经济类报纸《经济观察报》创立的持续关注商业地产发展趋势的平台，一直致力于为行业提供交流互动的机会，推动行业健康发展，年会组委会参考了价值规模、业态布局、运营卓越等客观指标，引入业界专家的评判，由此评选出云泰商业作为年度商业地产卓越企业。

本次商业地产年会，以“数智商业，美好体验”为主题，力邀包括中国人民大学国发院城市更新研究中心主任、中国房地产协会商业文化旅游地产委员会秘书长等行业权威专家学者，与众多业界大咖齐聚分享。云泰商业总裁吴铮也受邀出席并发表主题演讲“新趋势 新动力”。



云泰商业总裁吴铮受邀出席2021 IF•商业地产年会并做主题演讲

吴铮表示，随着房地产行业逐渐从增量转向存量时代，商业地产也从规模扩张转向持续创新运营。商业地产的赛道已经发生变化，通过创新运营提高租金收益，获得更高投资回报成为新趋势。同时，商业的核心“人” — 消费者对商业地产诉求也由“需求驱动”向“兴趣驱动”转变，推动者商业中心由“零售属性”转向”文娱属性”，“销售为核心”转向“体验为核心”，商业空间的创新打造和多元化体验成为吸引消费者的新动力。

在吴铮看来，未来实体商业有三个突围方向，他将之形象的概括为“小”、“专”、“贵”。“小”，指的是在一定的商业面积内把店铺尽可能切小，增强品类丰富度，创造极高的店铺坪效。“专”，则是更聚焦于消费者某一个方面的痛点需求，通过对专业业态和品类的大量组合，把某一个方面做到极致，形成差异化竞争力；“贵”，要求运营方有较强的资本实力，耐得住寂寞，引进高端的品牌组合、打造高品质的空间和服务。

作为一家在管商业项目超过30个，管理面积超300万平米的商业资产价值提升服务商，云泰商业通过对时间、空间和业态的有机组合，跨界构建生活和消费场景，创新推出3条产品线 — “云泰公园系列”、“茶系列”、“红系列”，打造出逾10条创新主题街区，并推出“茶马鲜花市集”、“超级疯抢节”、 KAKA星球等系列原创IP，激发更多元化的商业体验。

在云泰商业打造的系列产品中，随处可见对“小专”和丰富度的实践。以“茶马花街”为代表的主题街区，采用大街区小店铺理念，店铺切小、业态丰富、特色明显、充满烟火气。定位成极致单品的“红系列”，在零售端将细分业态做到极致，带来极致专业的零售组合。而微度假公园、阿基米德水系公园、秋千公园等“云泰公园系列”则在场景和服务上全面提升，打造更加丰富的消费场景，为消费者带来沉浸式购物体验。



云泰商业荣膺2021 IF•商业地产年会“卓越企业”大奖

商业地产正处于由重到轻的运营模式嬗变中，作为全国最大的混合所有制商业资产价值提升服务商，云泰商业通过创造并运营有灵性的空间和场景，实现投资人、品牌商、运营主体、消费者的多赢，不断为商业带来惊喜。吴铮表示：“本次参与第十一届（2021）IF·商业地产年会，是行业内对云泰商业实力的肯定，也是云泰商业向外输出观点的重要机会。未来，云泰商业将继续以创新驱动运营管理、数字化建设、场景构建，为商业资产价值提升贡献更多有益实践。”

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