北京2021年9月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在第七届联想创新科技大会（Lenovo Tech World 2021）上，德勤管理咨询（上海）有限公司（以下简称“德勤管理咨询中国”）与联想基础设施方案业务集团（以下简称“联想ISG”）宣布战略合作，双方将整合在基础设施、智慧服务、行业咨询等领域的丰富解决方案能力、人才与团队、品牌与市场资源，帮助中国企业深化行业数字化应用，加速企业云战略实施，并构建动成长企业持续数字化运营能力。

德勤中国云服务领导合伙人刘俊龙代表德勤管理咨询中国与联想ISG进行了签约，德勤管理咨询中国企业技术与绩效事业群总裁孟晓凡发表了签约致辞。

孟晓凡表示，德勤管理咨询中国将与联想ISG在以下三个方面深入合作：

结合联想混合云TruScale服务能力、数据中心规划建设能力与德勤云服务能力，建立联合服务团队，共同打造端到端的云解决方案，为客户提供高效、便捷、智能、安全的云服务；

携手打造标杆客户，帮助客户推动SAP数字化核心能力转型升级，在基础架构+核心应用+行业数字化场景等领域为客户提供卓越服务；

双方聚焦重点行业，整合行业解决方案，深化垂直行业数字化应用，为客户提供智慧制造、智慧零售、智慧医疗、智慧服务等行业解决方案。

德勤管理咨询中国首席执行官戴耀华表示：“当下中国，各行各业对数字化转型的需求非常迫切，但响应这一需求需要科技产业链各方更深入的联合创新与精诚合作。联想是出色的智能基础架构和企业级IT平台提供商，而德勤管理咨询是全球领先的端到端管理咨询服务提供商，非常欣慰双方能结成战略合作伙伴关系，我们将共同探索、交付业界领先的数字化转型方案与服务，助力中国企业赢在当下领跑未来！”

德勤管理咨询中国与联想ISG签署战略合作协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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